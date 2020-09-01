Возле Офиса президента задержали мужчину с гранатой

Подозрительного мужчину заметили патрульные полицейские

Подозрительного мужчину заметили патрульные полицейские

Фото из открытых источников

Для выяснения обстоятельств правоохранители доставили гражданина до Печерского управления полиции. У него изъяли предмет, похожий на гранату, которую отправят на экспертные исследования.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции г. Киева, пишет RegioNews.

Во время патрулирования улицы Банковой сотрудники полка полиции особого назначения №2 заметили подозрительного мужчину, а во время поверхностной проверки у него обнаружили предмет похожий на гранату. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи.

Специалисты-взрывотехники изъяли опасный предмет, который будет направлен на экспертные исследования. Мужчину 1966 года рождения доставили в Печерское управление полиции для установления всех обстоятельств.

Событие должным образом зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, 28 августа в Киеве народному депутату Гео Леросу сожгли автомобиль