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01 сентября 2020, 21:00 4

Возле Офиса президента задержали мужчину с гранатой

01 сентября 2020, 21:00 4
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Подозрительного мужчину заметили патрульные полицейские
Подозрительного мужчину заметили патрульные полицейские
Фото из открытых источников
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Для выяснения обстоятельств правоохранители доставили гражданина до Печерского управления полиции. У него изъяли предмет, похожий на гранату, которую отправят на экспертные исследования.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции г. Киева, пишет RegioNews.

Во время патрулирования улицы Банковой сотрудники полка полиции особого назначения №2 заметили подозрительного мужчину, а во время поверхностной проверки у него обнаружили предмет похожий на гранату. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи.

Специалисты-взрывотехники изъяли опасный предмет, который будет направлен на экспертные исследования. Мужчину 1966 года рождения доставили в Печерское управление полиции для установления всех обстоятельств.

Событие должным образом зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, 28 августа в Киеве народному депутату Гео Леросу сожгли автомобиль

Киев Офис президента Граната полиция проверки
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