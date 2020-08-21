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21 серпня 2020, 16:25 3

У Києві викрили конвертцентр, через діяльність якого бюджет втрачав сотні мільйонів гривень

21 серпня 2020, 16:25 3
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Через центр незаконно відшкодовували ПДВ
Через центр незаконно відшкодовували ПДВ
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Служба безпеки України блокувала у Києві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який надавав «послуги» з незаконного відшкодування ПДВ та мінімізації податків.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

У межах досудового розслідування встановлено, що організатори "конверту" використовували понад 20 фіктивних комерційних структур з щомісячним багатомільйонним обігом. Через здійснення удаваних торгових операцій вони забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету для підприємств реального сектору економіки. Основними "клієнтами" конвертцентру, які отримували незаконну вигоду, були підприємства агроіндустрії, мережі супермаркетів, лізингові підприємства.

За попередніми підрахунками спеціалістів, у результаті протиправної діяльності конверт центру тільки за один календарний місяць 2020 року втрати державного бюджету зі сплати ПДВ становили понад 200 млн грн.

Також організатори "конверту" надавали замовникам послуги із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій.

Правоохоронці провели тринадцять одночасних обшуків на Київщині та у столиці. Вилучено понад 1 мільйон гривень, оргтехніку із сформованими документами, печатки підконтрольних підприємств, первинну бухгалтерську документацію та чорнові записи ділків.

У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

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