В Киеве разоблачили конвертцентр, из-за деятельности которого бюджет терял сотни миллионов гривен

Через центр незаконно возмещали НДС

Через центр незаконно возмещали НДС

Служба безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра, который предоставлял «услуги» по незаконному возмещению НДС и минимизации налогов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

В рамках досудебного расследования установлено, что организаторы "конверта" использовали более 20 фиктивных коммерческих структур с ежемесячным многомиллионным оборотом. Через осуществление мнимых торговых операций они обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет для предприятий реального сектора экономики. Основными "клиентами" конвертцентра, которые получали незаконную выгоду, были предприятия агроиндустрии, сети супермаркетов, лизинговые предприятия.

По предварительным подсчетам специалистов, в результате противоправной деятельности конверт центра только за один календарный месяц 2020 года потери государственного бюджета по уплате НДС составили более 200 млн грн.

Также организаторы "конверта" предоставляли заказчикам услуги по переводу денежных средств в наличные путем осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций.

Правоохранители провели тринадцать одновременных обысков на Киевщине и в столице. Изъято свыше 1 миллион гривен, оргтехнику со сформированными документами, печати подконтрольных предприятий, первичную бухгалтерскую документацию и черновые записи дельцов.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Напомним, СБУ предупредила присвоение имущества детского санатория "Хаджибей" на более 50 миллионов гривен