Колишнього політв`язня Кольченка затримали під посольством Білорусі у Києві
Його затримала поліція під час бійки
Його затримала поліція під час бійки
Кримчанина Олександра Кольченка, який повернувся до України в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та РФ у 2019 році, затримано на акції протесту біля будівлі посольства Білорусі в Україні
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Радіо Свобода".
Під час бійки на акції біля посольства Білорусі в Києві затримали колишнього політв'язня, кримчанина Олександра Кольченка", - повідомляється в мікроблозі "Радіо Свобода" у Twitter.
Раніше видання повідомило про двох затриманих на акції, які, за словами правоохоронців, нібито намагалися кидати яйця у бік будівлі посольства, скандували "Живе Білорусь" і палили фаєри.
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