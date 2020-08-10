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10 серпня 2020, 20:03 2

Колишнього політв`язня Кольченка затримали під посольством Білорусі у Києві

10 серпня 2020, 20:03 2
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Його затримала поліція під час бійки
Його затримала поліція під час бійки
Фото: Детектор медіа
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Кримчанина Олександра Кольченка, який повернувся до України в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та РФ у 2019 році, затримано на акції протесту біля будівлі посольства Білорусі в Україні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Радіо Свобода".

Під час бійки на акції біля посольства Білорусі в Києві затримали колишнього політв'язня, кримчанина Олександра Кольченка", - повідомляється в мікроблозі "Радіо Свобода" у Twitter.

Раніше видання повідомило про двох затриманих на акції, які, за словами правоохоронців, нібито намагалися кидати яйця у бік будівлі посольства, скандували "Живе Білорусь" і палили фаєри.

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Білорусь Київ посол поліція затримання ув'язнені політика
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