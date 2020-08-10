Колишнього політв`язня Кольченка затримали під посольством Білорусі у Києві

Його затримала поліція під час бійки

Його затримала поліція під час бійки

Фото: Детектор медіа

Кримчанина Олександра Кольченка, який повернувся до України в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та РФ у 2019 році, затримано на акції протесту біля будівлі посольства Білорусі в Україні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Радіо Свобода". Під час бійки на акції біля посольства Білорусі в Києві затримали колишнього політв'язня, кримчанина Олександра Кольченка", - повідомляється в мікроблозі "Радіо Свобода" у Twitter. Раніше видання повідомило про двох затриманих на акції, які, за словами правоохоронців, нібито намагалися кидати яйця у бік будівлі посольства, скандували "Живе Білорусь" і палили фаєри. Читайте також: Хабар $6 мільйонів: НАБУ і САП оголосили в розшук ексміністра Злочевського

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