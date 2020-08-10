Бывшего политзаключенного Кольченко задержали под посольством Беларуси в Киеве

Его задержала полиция во время драки

Его задержала полиция во время драки

Фото: Детектор медиа

Крымчанина Александра Кольченко, который вернулся в Украину в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ в 2019 году, задержали на акции протеста у здания посольства Беларуси в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Радио Свобода". Во время драки на акции у посольства Беларуси в Киеве задержали бывшего политзаключенного, крымчанина Александра Кольченко", - сообщается в микроблоге "Радио Свобода" в Twitter. Ранее издание сообщило о двух задержанных на акции, которые, по словам правоохранителей, якобы пытались бросать яйца в сторону здания посольства, скандировали "Живе Беларусь" и жгли файеры. Читайте также: Взятку $6 миллионов: НАБУ и САП объявили в розыск экс-министра Злочевского

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