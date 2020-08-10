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10 августа 2020, 20:03 1

Бывшего политзаключенного Кольченко задержали под посольством Беларуси в Киеве

10 августа 2020, 20:03 1
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Его задержала полиция во время драки
Его задержала полиция во время драки
Фото: Детектор медиа
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Крымчанина Александра Кольченко, который вернулся в Украину в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ в 2019 году, задержали на акции протеста у здания посольства Беларуси в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Радио Свобода".

Во время драки на акции у посольства Беларуси в Киеве задержали бывшего политзаключенного, крымчанина Александра Кольченко", - сообщается в микроблоге "Радио Свобода" в Twitter.

Ранее издание сообщило о двух задержанных на акции, которые, по словам правоохранителей, якобы пытались бросать яйца в сторону здания посольства, скандировали "Живе Беларусь" и жгли файеры.

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Беларусь Киев посол полиция задержание заключенные политика
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