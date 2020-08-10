Бывшего политзаключенного Кольченко задержали под посольством Беларуси в Киеве
Его задержала полиция во время драки
Его задержала полиция во время драки
Крымчанина Александра Кольченко, который вернулся в Украину в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ в 2019 году, задержали на акции протеста у здания посольства Беларуси в Украине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Радио Свобода".
Во время драки на акции у посольства Беларуси в Киеве задержали бывшего политзаключенного, крымчанина Александра Кольченко", - сообщается в микроблоге "Радио Свобода" в Twitter.
Ранее издание сообщило о двух задержанных на акции, которые, по словам правоохранителей, якобы пытались бросать яйца в сторону здания посольства, скандировали "Живе Беларусь" и жгли файеры.
Читайте также: Взятку $6 миллионов: НАБУ и САП объявили в розыск экс-министра Злочевского
В Киеве мошенники присвоили помещение НацполицииВсе новости »
10 августа 2020, 18:59В Запорожье на титано-магниевом комбинате произошла утечка химикатов
10 августа 2020, 16:50Виталий Кличко пообещал малообеспеченным защитные наборы от COVID-19
10 августа 2020, 16:24
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины