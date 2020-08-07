Жінка погрожує себе підпалити в Офісі Генпрокурора

Свідки події говорять, що вона зранку свариться в приймальні

Свідки події говорять, що вона зранку свариться в приймальні

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Відео опублікувала "Страна", передає RegioNews.

Свідки події розповіли, що невідома зранку кричить в приймальні. З відеозапису зрозуміло, що жінка просить призначити комісію по розслідуванню її справ.

На зауваження співробітника Офіса, що він викличе поліцію, якщо вона зламає стіл, жінка говорить, що їй все одно і вона вже нічого не боїться.

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