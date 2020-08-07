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07 серпня 2020, 15:22 7

Жінка погрожує себе підпалити в Офісі Генпрокурора

07 серпня 2020, 15:22 7
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Свідки події говорять, що вона зранку свариться в приймальні
Свідки події говорять, що вона зранку свариться в приймальні
Фото: Рубрика
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В приймальній Офіса Генпрокурора жінка погрожує себе підпалити.

Відео опублікувала "Страна", передає RegioNews.

Свідки події розповіли, що невідома зранку кричить в приймальні. З відеозапису зрозуміло, що жінка просить призначити комісію по розслідуванню її справ.

На зауваження співробітника Офіса, що він викличе поліцію, якщо вона зламає стіл, жінка говорить, що їй все одно і вона вже нічого не боїться.

Нагадаємо, У Львові відома волонтерка облила себе бензином

суд Офіс генпрокурора поліція погрози генпрокурор
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