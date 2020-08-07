"Укрзалізниця" оснастить вагони відеокамерами та сигнальними кнопками

Поїзди будуть охороняти силами воєнізованої охорони

Поїзди будуть охороняти силами воєнізованої охорони

Фото: flickr

Для уникнення криміногенних проявів "Укрзалізниця" розробила програму підвищення безпеки в пасажирських поїздах.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає RegioNews.

Мета нашої комплексної програми — це чіткий алгоритм спільних дій поїзних бригад, правоохоронців, воєнізованої охорони, які у підсумку значно підвищать рівень безпеки та комфорту пасажирів під час подорожі", - йдеться в повідомленні.

Програма підвищення безпеки складається з 5 основних напрямків. Планується посилити співпрацю із Міністерством внутрішніх справ, обладнати пасажирські вагони відеокамерами та сигнальними кнопками, поїзди будуть охороняти силами воєнізованої охорони.

Крім того, в "Укрзалізниці" планують боротися з пасажирами без квитків і крадіжками на вокзалах.

Нагадаємо, після побиття та спроби зґвалтування жінки у потязі Маріуполь-Київ 31 липня працівникам "Укрзалізниці" дозволять користуватися газовими балончиками, розглядається такий варіант, як шокери.