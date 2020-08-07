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07 серпня 2020, 16:02 6

"Укрзалізниця" оснастить вагони відеокамерами та сигнальними кнопками

07 серпня 2020, 16:02 6
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Поїзди будуть охороняти силами воєнізованої охорони
Поїзди будуть охороняти силами воєнізованої охорони
Фото: flickr
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Для уникнення криміногенних проявів "Укрзалізниця" розробила програму підвищення безпеки в пасажирських поїздах.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає RegioNews.

Мета нашої комплексної програми — це чіткий алгоритм спільних дій поїзних бригад, правоохоронців, воєнізованої охорони, які у підсумку значно підвищать рівень безпеки та комфорту пасажирів під час подорожі", - йдеться в повідомленні.

Програма підвищення безпеки складається з 5 основних напрямків. Планується посилити співпрацю із Міністерством внутрішніх справ, обладнати пасажирські вагони відеокамерами та сигнальними кнопками, поїзди будуть охороняти силами воєнізованої охорони.

Крім того, в "Укрзалізниці" планують боротися з пасажирами без квитків і крадіжками на вокзалах.

Нагадаємо, після побиття та спроби зґвалтування жінки у потязі Маріуполь-Київ 31 липня працівникам "Укрзалізниці" дозволять користуватися газовими балончиками, розглядається такий варіант, як шокери.

Укрзализныця транспорт поїзд безпека поліція
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