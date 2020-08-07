В Киеве задержали организатора контрабанды тяжелых наркотиков из Европы

Наркотики поставляли из стран Бенилюкса

Наркотики поставляли из стран Бенилюкса

В Киеве Служба безопасности Украины блокировала контрабанду тяжелых наркотиков и психотропов из Европы и задержала организатора наркотрафика.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным досудебного следствия, наладил наркобизнес ранее судимый за аналогичные преступления житель Макеевки, который сейчас проживает в столице. К противоправной деятельности он привлек нескольких своих знакомых с криминальным прошлым.

Установлено, что наркотические средства и психотропные вещества злоумышленник получал от иностранных поставщиков из стран Бенилюкса. В Украину "товар" попадал в международных почтовых отправлениях под видом продуктов питания. Сбывали наркотики на территории области через сеть дилеров.

Задержали организатора группы в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в центре столицы во время получения очередного отправления. Экспертиза показала, что в посылке находилось более 200 г героина и кокаина почти на миллион гривен по теневым расценкам.

В настоящее время продолжаются обыски по местам жительства участников группы.

Уголовное производство осуществляется по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и привлечения к ответственности его сообщников.

Напомним, 3 августа на Одесщине обнаружили рекордную партию кокаина ценой в более чем 200 миллионов.