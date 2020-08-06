У Києві припинили діяльність мережі підпільних call-центрів, через які викрадали гроші з рахунків

Щомісяця зловмисники викрадали з рахунків клієнтів вітчизняних та іноземних банківських установ до $100 тисяч

Щомісяця зловмисники викрадали з рахунків клієнтів вітчизняних та іноземних банківських установ до $100 тисяч

Фото: Depositphotos

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

Підпільну мережу організували торік виходець із Південного Кавказу та киянин, колишній правоохоронець. До оборудки вони залучили 300 співробітників – студентів місцевих вишів та безробітних.

Для нелегальної діяльності ділки орендували 5 офісних приміщень та квартиру у центрі столиці. Представляючись співробітниками банків, "оператори" виманювали у громадян персональні дані та паролі до банківських карток. Потім кошти клієнтів переводили на підставні рахунки та привласнювали.

Правоохоронці провели 10 одночасних обшуків у приміщеннях незаконних call-центрів, а також за місцями проживання учасників оборудки у Києві та Дніпрі. Вилучено високотехнологічне обладнання та програмне забезпечення, через яке зловмисники підміняли телефонні номери банківських установ, спецобладнання та шкідливе програмне забезпечення для зламу інтернет-мереж, клієнтські бази даних, понад 300 комп’ютерів, що використовувались для протиправної діяльності.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозри організаторам та учасникам шахрайських call-центрів за ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Вилучене під час обшуків обладнання направлено на експертизу для ідентифікації всіх потерпілих осіб та встановлення точної суми збитків.

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