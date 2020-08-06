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06 августа 2020, 21:08 1

В Киеве пресекли деятельность сети подпольных call-центров, через которые похищали деньги со счетов

06 августа 2020, 21:08 1
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Ежемесячно злоумышленники похищали со счетов клиентов отечественных и иностранных банковских учреждений до $100 тысяч
Ежемесячно злоумышленники похищали со счетов клиентов отечественных и иностранных банковских учреждений до $100 тысяч
Фото: Depositphotos
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Функционирование ряда мошеннических call-центров разоблачила и блокировала в Киеве Служба безопасности Украины.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

Подпольную сеть организовали в прошлом году выходец из Южного Кавказа и киевлянин, бывший правоохранитель. К сделке они привлекли 300 сотрудников - студентов местных вузов и безработных.

Для нелегальной деятельности дельцы арендовали 5 офисных помещений и квартиру в центре столицы. Представляясь сотрудниками банков, "операторы" выманивали у граждан персональные данные и пароли к банковских карточек. Затем средства клиентов переводились на подставные счета и присваивали.

Правоохранители провели 10 одновременных обысков в помещениях незаконных call-центров, а также по месту жительства участников сделки в Киеве и Днепре. Изъято высокотехнологичное оборудование и программное обеспечение, через которое злоумышленники подменяли номера банковских учреждений, спецоборудование и вредоносное программное обеспечение для взлома интернет-сетей, клиентские базы данных, более 300 компьютеров, которые использовались для противоправной деятельности.

Решается вопрос о сообщение о подозрениях организаторам и участникам мошеннических call-центров по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ч. 3 в. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Изъятое при обысках оборудования направлено на экспертизу для идентификации всех пострадавших лиц и установления точной суммы убытков.

Напомним, Хакер из Луцка шантажировал жителей Австрии.

На Буковине подросток сбывал данные нескольких миллионов интернет-пользователей со всего мира .

Киев хакеры киберзащита СБУ деньги банки преступление
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