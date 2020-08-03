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03 серпня 2020, 10:58 5

Партія мерів буде брати участь в майбутніх парламентських виборах

03 серпня 2020, 10:58 5
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Спочатку партія планує дебютувати на місцевому рівні
Спочатку партія планує дебютувати на місцевому рівні
Фото: Facebook
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Партія мерів "Пропозиція" має намір брати участь в майбутніх виборах до Верховної Ради.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів мер Дніпра Борис Філатов, передає RegioNews.

На думку Філатова, рано чи пізно Україна може увійти в дострокову парламентську кампанію.

За його словами, спочатку партія піде на місцеві вибори, а далі "будуть дивитися на економічну ситуацію".

Звичайно, монобільшість в нинішньому вигляді президент створити вже не зможе. Але до нього має прийти розуміння (і я сподіваюся, воно поступово приходить): якщо ти отримав абсолютну владу, то у тебе і абсолютна відповідальність", - сказав мер Дніпра.

Філатов додав, що у Києві під час місцевих виборів "Пропозиція" не буде висувати свого кандидата, оскільки очільники партії вважають чинного мера Віталія Кличка своїм колегою.

Нагадаємо, 31 липня у Києві чотири партії об`єдналися задля місцевих виборів, вони розглядають кандидатуру Сергія Притули на посаду мера Києва. Того ж дня у Запоріжжі перед виборами об'єдналися чотири демократичні партії.

вибори Верховна Рада Місцеві вибори Борис Філатов партія мерів
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