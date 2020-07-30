У школах Києва щодня виконуватимуть Гімн України

Нововведення запрацює з 1 вересня

Нововведення запрацює з 1 вересня

Фото: Панорама Прикарпаття

Про це на своїй сторінках у Facebook написали депутати Київради Ігор Мірошниченко та Олег Бондарчук.

Щойно о 20-00 Київська міська рада підтримала наш свободівський проект рішення щодо започаткування виконання Державного... Опубліковано Олегом Бондарчуком Четвер, 30 липня 2020 р.

Цей проект рішення авторства свободівців Бондарчука, Мірошниченка та Сиротюка сьогодні ввечері проголосувала Київрада.

Щодня навчання в школах Києва діти будуть розпочинати виконанням національного славня. Цей проект рішення за авторства... Опубліковано Ігором Мірошниченком Четвер, 30 липня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Володимир Зеленський пропонує надати статус державних деяким ісламським, католицьким та іудейським святам.