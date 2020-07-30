У школах Києва щодня виконуватимуть Гімн України
Нововведення запрацює з 1 вересня
Нововведення запрацює з 1 вересня
Щодня школах Києва діти розпочинатимуть навчання з виконання національного гімну
Про це на своїй сторінках у Facebook написали депутати Київради Ігор Мірошниченко та Олег Бондарчук.
Щойно о 20-00 Київська міська рада підтримала наш свободівський проект рішення щодо започаткування виконання Державного...Опубліковано Олегом Бондарчуком Четвер, 30 липня 2020 р.
Цей проект рішення авторства свободівців Бондарчука, Мірошниченка та Сиротюка сьогодні ввечері проголосувала Київрада.
Щодня навчання в школах Києва діти будуть розпочинати виконанням національного славня. Цей проект рішення за авторства...Опубліковано Ігором Мірошниченком Четвер, 30 липня 2020 р.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Володимир Зеленський пропонує надати статус державних деяким ісламським, католицьким та іудейським святам.
Покупець готелю "Дніпро" пройшов перевірку Фонду держмайнаВсі новини »
30 липня 2020, 20:54МОЗ дозволило учням і студентам не носити маски під час занять
30 липня 2020, 18:53Голова Київської облради подав у відставку
30 липня 2020, 18:40
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
Київ: кому належать автовокзали столиці
Місцеві вибори всупереч сценарію: як партія Зеленського переграє саму себе