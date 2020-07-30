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30 июля 2020, 21:59 1

В школах Киева ежедневно будут исполнять Гимн Украины

30 июля 2020, 21:59 1
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Фото: Панорама Прикарпатья
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Ежедневно в школах Киева дети будут начинать обучение с исполнения национального гимна

Об этом на своей страницах в Facebook написали депутаты Киевсовета Игорь Мирошниченко и Олег Бондарчук.

Только в 20-00 Киевская городская рада поддержала наш свободовский проект решения о начале выполнения Государственного...

Опубликовано Олегом Бондарчуком Четверг, 30 июля 2020 г.

Этот проект решения авторства свободовцев Бондарчука, Мирошниченко и Сиротюка сегодня вечером проголосовал Киевсовет.

Каждый день обучения в школах Киева дети будут начинать выполнением национального гимн. Этот проект решения за авторства...

Опубликовано Игорем Мирошниченко Четвер, 30 июля 2020 г.

Напомним, сегодня стало известно, что Владимир Зеленский предлагает предоставить статус государственных некоторым исламским, католическим и иудейским праздникам.

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