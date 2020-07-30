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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
30 липня 2020, 18:53 4

МОЗ дозволило учням і студентам не носити маски під час занять

30 липня 2020, 18:53 4
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Вони обов'язкові лише під час пересування між аудиторіями
Вони обов'язкові лише під час пересування між аудиторіями
Фото: flickr
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Міністерство охорони здоров'я дозволило школярам і студентам під час занять та уроків не одягати медичні маски.

Документ оприлюднила голова Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фиданян, передає RegioNews.

Згідно із правилами МОЗ, керівники навчальних закладів повинні розробити маршрут пересування учнів або студентів і графік їх навчання так, щоб задіяти всі можливі входи в приміщення і запобігати скупчення людей.

У всіх приміщеннях закладу освіти повинні бути обладнані місця для обробки рук антисептиками.

Крім того, в школу заборонений вхід батьків та супроводжуючих осіб, за винятком осіб, які супроводжують учнів з інвалідністю.

Також навчальний процес має бути організований так, щоб мінімізувати пересування між аудиторіями. Перед початком занять вчителі зобов'язані опитати учнів або студентів щодо їх самопочуття.

При вході в школу і пересуванні коридорами та між аудиторіями носіння масок обов'язкове.

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Нагадаємо, в Україні зафіксований ще один антирекорд за кількістю нових випадків зараження COVID-19, найбільше нових випадків за минулу добу виявили у Львівській області та Києві.

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