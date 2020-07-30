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30 липня 2020, 18:40 3

Голова Київської облради подав у відставку

30 липня 2020, 18:40 3
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Також Микола Стариченко вийшов зі складу "Радикальної партії Ляшка"
Також Микола Стариченко вийшов зі складу "Радикальної партії Ляшка"
Фото: Моя Київщина
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Голова Київської обласної ради Микола Стариченко подав заяву про відставку і складання депутатського мандата.

Про це на своїй сторінці повідомив у Facebook лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Голова Київської облради від РПЛ Микола Стариченко подав заяву про відставку і складання мандату. Вчора ця політична повія разом із іншими депутатами-запроданцями від РПЛ створили в облраді групу на "підтримку демократичних ініціатив президента Зеленського", - написав він.

Голова Київської обласної ради від РПЛ Микола Стариченко подав заяву про відставку і складання мандату. Вчора ця...

Опубліковано Олегом Ляшком Четвер, 30 липня 2020 р.

У свою чергу Микола Стариченко оприлюднив допис у Facebook, в якому пояснив своє рішення.

Я вирішив скласти повноваження голови та депутата Київської обласної ради. Це пов’язано з низкою інсинуацій, інтриг та брудних технологій, які набирають оберти в період передвиборчої кампанії та в яких брати участь ніколи не буду. Адже в своєму житті не ганявся за посадами чи депутатськими мандатами", - сказав він.

Написав заяву про складання повноважень голови та депутата Київської обласної ради. Це пов’язано з низкою інсинуацій,...

Опубліковано Миколою Стариченком Четвер, 30 липня 2020 р.

Нагадаємо, вчора у Київській облраді створили депутатську групу на підтримку Володимира Зеленського.

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