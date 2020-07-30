Голова Київської облради подав у відставку
Голова Київської обласної ради Микола Стариченко подав заяву про відставку і складання депутатського мандата.
Про це на своїй сторінці повідомив у Facebook лідер Радикальної партії Олег Ляшко.
Голова Київської облради від РПЛ Микола Стариченко подав заяву про відставку і складання мандату. Вчора ця політична повія разом із іншими депутатами-запроданцями від РПЛ створили в облраді групу на "підтримку демократичних ініціатив президента Зеленського", - написав він.
Голова Київської обласної ради від РПЛ Микола Стариченко подав заяву про відставку і складання мандату. Вчора ця...Опубліковано Олегом Ляшком Четвер, 30 липня 2020 р.
У свою чергу Микола Стариченко оприлюднив допис у Facebook, в якому пояснив своє рішення.
Я вирішив скласти повноваження голови та депутата Київської обласної ради. Це пов’язано з низкою інсинуацій, інтриг та брудних технологій, які набирають оберти в період передвиборчої кампанії та в яких брати участь ніколи не буду. Адже в своєму житті не ганявся за посадами чи депутатськими мандатами", - сказав він.
Написав заяву про складання повноважень голови та депутата Київської обласної ради. Це пов’язано з низкою інсинуацій,...Опубліковано Миколою Стариченком Четвер, 30 липня 2020 р.
Нагадаємо, вчора у Київській облраді створили депутатську групу на підтримку Володимира Зеленського.