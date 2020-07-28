У нардепа від "Слуги народу" Данила Гетьманцева виявили коронавірус
Він очолює комітет Ради із питань фінансів, податкової та митної політики
Він очолює комітет Ради із питань фінансів, податкової та митної політики
У народного депутата від фракції "Слуга Народу" Данила Гетьманцева підтвердили наявність коронавірусу.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
За словами нардепа, він зробив тест на COVID-19 27 липня, який виявився позитивним.
Нардеп повідомив про хворобу колегам по фракції і попросив усіх, хто з ним контактував, також пройти тест.
Де заразився не знаю. Тих, хто контактував зі мною з минулого понеділка, прошу зробити тест. Вибачте, що новини не дуже. Буду намагатися виправитися", — написав депутат.
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