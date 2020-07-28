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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
28 липня 2020, 11:32 3

У нардепа від "Слуги народу" Данила Гетьманцева виявили коронавірус

28 липня 2020, 11:32 3
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У народного депутата від фракції "Слуга Народу" Данила Гетьманцева підтвердили наявність коронавірусу.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

За словами нардепа, він зробив тест на COVID-19 27 липня, який виявився позитивним.

Нардеп повідомив про хворобу колегам по фракції і попросив усіх, хто з ним контактував, також пройти тест.

Де заразився не знаю. Тих, хто контактував зі мною з минулого понеділка, прошу зробити тест. Вибачте, що новини не дуже. Буду намагатися виправитися", — написав депутат.

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Нагадаємо, добовий показник COVID-19 в Україні зріс: заразилися 919 осіб.

коронавірус Слуга народа захворювання депутат Данило Гетьманцев
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