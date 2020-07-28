У нардепа від "Слуги народу" Данила Гетьманцева виявили коронавірус

Він очолює комітет Ради із питань фінансів, податкової та митної політики

Він очолює комітет Ради із питань фінансів, податкової та митної політики

Фото: скріншот відео

У народного депутата від фракції "Слуга Народу" Данила Гетьманцева підтвердили наявність коронавірусу.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

За словами нардепа, він зробив тест на COVID-19 27 липня, який виявився позитивним.

Нардеп повідомив про хворобу колегам по фракції і попросив усіх, хто з ним контактував, також пройти тест.

Де заразився не знаю. Тих, хто контактував зі мною з минулого понеділка, прошу зробити тест. Вибачте, що новини не дуже. Буду намагатися виправитися", — написав депутат.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, добовий показник COVID-19 в Україні зріс: заразилися 919 осіб.