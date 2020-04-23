Пограбування на мільйон: правоохоронці затримали зловмисників (фото)
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Наприкінці лютого на одній із вулиць Кропивницького Кіровоградської області 49-річний містянин, 38-річний мешканець Запоріжжя та 29-річний киянин пограбували місцевого мешканця. Забрали гроші, загальною кількістю у $1 млн.
Оперативники управлінь стратегічних розслідувань та карного розшуку поліції після звернення потерпілого установили усіх причетних та 22 квітня затримали двох із них в Одесі. Там після вчинення злочину знаходилися лідер угруповання та один з його учасників.
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваних. Вилучили автомобіль, який використовувався під час злочину. Також виявили два автомати та вісім магазинів з набоями до нього, сім пістолетів різної марки та вісім магазинів до них з набоями, майже 300 набоїв калібру 5,45 мм та 9 мм, чотири гранати РГД-5 та балончики спецзасобу сльозогінної дії. Окрім цього зловмисники запаслися радіостанцією, камерою зовнішнього спостереження, перукою, міліцейською фуражкою.
Також силовики знайшли та вилучили гроші - 80 тис грн та $30 тис.
Підозрюваних затримали. Їм інкримінують незаконне позбавлення волі та викрадення людини й розбій. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.
Як писали RegioNews раніше, на Кіровоградщині протягом 5 років під прикриттям високопосадовців діють рейдери, які відбирають земельні наділи у аграріїв.
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