Пограбування на мільйон: правоохоронці затримали зловмисників (фото)

22 квітня в Одесі правоохоронці затримали мешканця Кропивницького, який разом із поплічниками наприкінці лютого відібрав у чоловіка $1 млн

Фото: Національна поліція

22 квітня в Одесі правоохоронці затримали мешканця Кропивницького, який разом із поплічниками наприкінці лютого відібрав у чоловіка $1 млн

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Наприкінці лютого на одній із вулиць Кропивницького Кіровоградської області 49-річний містянин, 38-річний мешканець Запоріжжя та 29-річний киянин пограбували місцевого мешканця. Забрали гроші, загальною кількістю у $1 млн.

Оперативники управлінь стратегічних розслідувань та карного розшуку поліції після звернення потерпілого установили усіх причетних та 22 квітня затримали двох із них в Одесі. Там після вчинення злочину знаходилися лідер угруповання та один з його учасників.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваних. Вилучили автомобіль, який використовувався під час злочину. Також виявили два автомати та вісім магазинів з набоями до нього, сім пістолетів різної марки та вісім магазинів до них з набоями, майже 300 набоїв калібру 5,45 мм та 9 мм, чотири гранати РГД-5 та балончики спецзасобу сльозогінної дії. Окрім цього зловмисники запаслися радіостанцією, камерою зовнішнього спостереження, перукою, міліцейською фуражкою.

Також силовики знайшли та вилучили гроші - 80 тис грн та $30 тис.

Підозрюваних затримали. Їм інкримінують незаконне позбавлення волі та викрадення людини й розбій. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як писали RegioNews раніше, на Кіровоградщині протягом 5 років під прикриттям високопосадовців діють рейдери, які відбирають земельні наділи у аграріїв.