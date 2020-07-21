У Києві біля метро "Мінська" прогримів вибух

Вибухотехніки змогли знешкодили два саморобних вибухових пристрої

Вибухотехніки змогли знешкодили два саморобних вибухових пристрої

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Поліцейські отримали інформацію щодо замінування площі перед станцією метро "Мінська" в Оболонському районі столиці. На вказану адресу терміново направили слідчо-оперативну групу Оболонського управління поліції, наряди патрульної поліції, вибухотехніків та кінологів зі службовими собаками.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію.

Під час перевірки території вибухотехніки біля одного з кіосків виявили підозрілу коробку. Задля безпеки її було знешкоджено на місці. Рештки вилучено на експертизу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, про замінування двох автокіосків за адресою Оболонський проспект, 26 стало відомо з повідомлення аноніма, який зателефонував на гарячу лінію 102.

Периметр навколо кіосків взяли під контроль правоохоронці та рятувальники. Вибухівку, закріплену між легковою автівкою та автокіосками, знешкодили", - написав голова столиці.

Незважаючи на повідомлення про розмінування, стало відомо про те, що біля метро "Мінська" всеодно стався вибух.

Поблизу зі станцією метро "Мінська" таки стався вибух. Поки невідомо, що саме вибухнуло ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві на проспекті Перемоги біля входу на станцію метро "Шулявська" стався вибух.