"Укрпошта" продала у Києві нерухомості на 18 мільйонів гривень

Ціна приміщень зросла у понад 3 рази від початкової вартості

Ціна приміщень зросла у понад 3 рази від початкової вартості

Фото: Facebook

"Укрпошта" під час відкритих торгів продала за 17 999 999 грн складські приміщення у Києві.

Про це у Facebook повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, передає RegioNews.

За його словами, це перший укладений договір з продажу нерухомості.

Новий власник складських приміщень у Києві купив їх за 17 999 999 грн. Ціна зросла в понад 3 рази від початкової вартості. Рухаємося далі. На черзі укладення нових угод по торгам, що відбулися", - написав він.

Про які саме приміщення йде мова, керівник "Укрпошти" не уточнив.

Смілянський додав, що наступного тижня відбудуться нові аукціони, на яких буде виставлено на продаж нові об’єкти.

Це зокрема, туристична база на узбережжі Чорного моря в селі Рибаківка Миколаївської області, будівлі в Броварах під Києвом та в передмісті Львова.

Нагадаємо, 15 липня готель "Дніпро" у центрі Києва продали за 1,11 мільярда гривень.