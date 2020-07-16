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16 липня 2020, 18:51 6

У Дніпрі комерсантам незаконно передали понад 500 земельних ділянок, що належали місту

16 липня 2020, 18:51 6
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Служба безпеки України задокументувала факти незаконного заволодіння земельними ділянками, які є власністю територіальної громади Дніпра. Наразі правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях Дніпровської міської ради та службових кабінетах Держгеокадастру.

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

Під час досудового розслідування оперативники отримали докази незаконного відчуження комунального майна за сприяння чиновників місцевих органів влади.

За попередньою версію слідства, понад 500 земельних ділянок ринковою вартістю 1,5 млрд грн, розташованих на території обласного центру, протиправно перейшли у власність комерсантів.

Слідчі встановили факти знищення об’єктів культурної спадщини на території Дніпра та передачі ділянок, на яких вони були розташовані, під комерційну забудову.

Правоохоронцями також зафіксовано виділення земельних ділянок на фігурантів, які на час реєстрації вважалися померлими відповідно до реєстру актів цивільного стану та інші факти зловживання чиновниками Дніпровської міської ради своїм службовим становищем під час виведення земельних ділянок з комунальної власності.

Під час обшуків у межах розпочатого кримінального провадження, зареєстрованого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 та ч.2 ст.364 КК України, виявлено документацію, що свідчить про незаконність дій посадовців під час виділення земельних ділянок, їх забудови.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, сьогодні суд зобов'язав НАБУ порушити справу проти голови Дніпропетровської ОДА.

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