В Киеве проходят обыски в офисе Дениса Комарницкого

В Киеве вооруженные люди заблокировали бизнес-центр IQ, где расположен офис Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" за Киевом

В Киеве вооруженные люди заблокировали бизнес-центр IQ, где расположен офис Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" за Киевом

Фото из открытых источников

Помещение центра сейчас перекрыто на вход и на выход. В коридорах ходят вооруженные люди. К зданию приехала карета «скорой помощи».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на собственные источники.

Как известно, Дениса Комарницкого начали называть "новым смотрящим” за Киевом осенью 2019-го, после выборов в Верховную Раду. Ряд журналистов, активистов и экспертов заявляли, что команда Комарницкого работала с нардепом от "Слуги народа” и известным ресторатором Николаем Тищенко во время парламентских выборов.

Также есть информация, что Денис Комарницкий якобы в настоящее время привлечен к активной предвыборной кампании Тищенко на должность мэра Киева. Последний считается креатурой Ермака и "засветился” в скандальной истории с рестораном "Велюр”.

Об обысках у команды Комарницкого час назад написал и нардеп Гео Лерос на своей странице в Facebook:

Если в Киеве "смотрящих" от Офиса президента нет, то от кого же они? !! Сегодня состоялось более 50 обысков у команды Комарницкого, которая распилила столичный бюджет на 16 млрд грн, украла не сотни, а тысячи гектар киевской земли и десятки городских зданий. Очень переживаю за руководителя городской партийной организации СН Колю Тищенко, его родственника Германа Блинова, который курирует все крупные стройки Киева, в том числе Подольско-Воскресенский мост, Шулявку ... Мишу Подоляка, который занимается "Большой стойкой" в Киеве и не только", - иронично заметил Гео Лерос.

Если в Киеве "смотрящих" от Офиса президента нет, то от кого же они?!! Сегодня произошло более 50 обысков у команды... Опубликовано Geo Leros Пятница, 17 июля 2020 г.

Напомним, Гео Лерос передал в Национальное антикоррупционное бюро, а также журналистам проекта Bihus.info информацию, которая может начать резонансное расследование в отношении Дениса Комарницкого, которого нардеп называет главным "смотрящим" по Киеву.