В Киеве проходят обыски в офисе Дениса Комарницкого
Помещение центра сейчас перекрыто на вход и на выход. В коридорах ходят вооруженные люди. К зданию приехала карета «скорой помощи».
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на собственные источники.
Как известно, Дениса Комарницкого начали называть "новым смотрящим” за Киевом осенью 2019-го, после выборов в Верховную Раду. Ряд журналистов, активистов и экспертов заявляли, что команда Комарницкого работала с нардепом от "Слуги народа” и известным ресторатором Николаем Тищенко во время парламентских выборов.
Также есть информация, что Денис Комарницкий якобы в настоящее время привлечен к активной предвыборной кампании Тищенко на должность мэра Киева. Последний считается креатурой Ермака и "засветился” в скандальной истории с рестораном "Велюр”.
Об обысках у команды Комарницкого час назад написал и нардеп Гео Лерос на своей странице в Facebook:
Если в Киеве "смотрящих" от Офиса президента нет, то от кого же они? !!
Сегодня состоялось более 50 обысков у команды Комарницкого, которая распилила столичный бюджет на 16 млрд грн, украла не сотни, а тысячи гектар киевской земли и десятки городских зданий.
Очень переживаю за руководителя городской партийной организации СН Колю Тищенко, его родственника Германа Блинова, который курирует все крупные стройки Киева, в том числе Подольско-Воскресенский мост, Шулявку ... Мишу Подоляка, который занимается "Большой стойкой" в Киеве и не только", - иронично заметил Гео Лерос.
Если в Киеве "смотрящих" от Офиса президента нет, то от кого же они?!! Сегодня произошло более 50 обысков у команды...Опубликовано Geo Leros Пятница, 17 июля 2020 г.
Напомним, Гео Лерос передал в Национальное антикоррупционное бюро, а также журналистам проекта Bihus.info информацию, которая может начать резонансное расследование в отношении Дениса Комарницкого, которого нардеп называет главным "смотрящим" по Киеву.