Національна академія наук незаконно передала під забудову землю під Феофанією

Вартість незаконно переданої землі – 300 мільйонів гривень

Вартість незаконно переданої землі – 300 мільйонів гривень

СБУ задокументувала незаконну передачу землі у Києві на 300 мільйонів гривень високопосадовцями Національної академії наук України

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Оперативники встановили, що посадовці НАНУ з порушенням вимог постанови Кабінету Міністрів України та без обов’язкового погодження з Бюро Президії Академії уклали з приватними комерційними структурами договори на будівництво комплексу багатоквартирних житлових будинків на землях установи. розташованих поблизу пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Феофанія".

Організатори оборудки протиправно передали забудовнику землі загальною площею 24,5 га у постійне користування терміном на 49 років. Згідно з умовами договору, після завершення робіт комерсанти мали право викупити ділянки у власність.

У межах розпочатого кримінального провадження за ст. 356, ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України правоохоронці проводять обшуки у Президії НАНУ для вилучення документальних матеріалів, що підтверджують протиправну діяльність. Рішенням суду на ці земельні ділянки НАНУ накладено арешт.

Тривають слідчі дії.

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