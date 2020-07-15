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15 липня 2020, 18:59 1

У Черкасах і на Житомирщині викрили антиукраїнських агітаторів

15 липня 2020, 18:59 1
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Зловмисники закликали до зміни влади і розпалювали міжнаціональну ворожнечу
Зловмисники закликали до зміни влади і розпалювали міжнаціональну ворожнечу
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Служба безпеки України викрила у різних регіонах нашої країни агітаторів, які займалися розповсюдженням інформації, спрямованої на розпалювання релігійної, міжнаціональної ворожнечі і підтримку сепаратизму.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За даними слідства, мешканець Черкас, який раніше за свою творчу діяльність став членом Спілки письменників Росії, на замовлення кураторів з РФ готував провокативні матеріали. У них автор публічно засуджував існування однієї з українських конфесій. Також фігурант активно підтримував діяльність ватажків незаконних збройних формувань так званої "Л/ДНР".

Підготовлені матеріали він розповсюджував на пропагандистських інтернет-ресурсах РФ.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку і флеш-накопичувачі із доказами протиправної діяльності.

За висновками експертиз вилучені матеріали містять ознаки розпалювання міжконфесійної і релігійної ворожнечі.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.

На Житомирщині Коростишівський райсуд засудив місцеву інтернет-агітаторку, яку СБУ викрила на агітації до насильницької зміни державної влади і розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

Слідчі встановили, що публічні деструктивні дописи на персональній сторінці в одній із соціальних мереж поширювала мешканка Коростишева. Акаунт інтернет-пропагандистки заблоковано, протиправні звернення – видалено.

Рішенням суду фігурантку визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, СБУ за три місяці виявила більше 20 проросійських агітаторів.

РФ СБУ Черкаси кримінальна справа сепаратизм Житомир Житомирська область агітація
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