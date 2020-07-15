У Черкасах і на Житомирщині викрили антиукраїнських агітаторів

Зловмисники закликали до зміни влади і розпалювали міжнаціональну ворожнечу

Зловмисники закликали до зміни влади і розпалювали міжнаціональну ворожнечу

Служба безпеки України викрила у різних регіонах нашої країни агітаторів, які займалися розповсюдженням інформації, спрямованої на розпалювання релігійної, міжнаціональної ворожнечі і підтримку сепаратизму.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За даними слідства, мешканець Черкас, який раніше за свою творчу діяльність став членом Спілки письменників Росії, на замовлення кураторів з РФ готував провокативні матеріали. У них автор публічно засуджував існування однієї з українських конфесій. Також фігурант активно підтримував діяльність ватажків незаконних збройних формувань так званої "Л/ДНР".

Підготовлені матеріали він розповсюджував на пропагандистських інтернет-ресурсах РФ.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку і флеш-накопичувачі із доказами протиправної діяльності.

За висновками експертиз вилучені матеріали містять ознаки розпалювання міжконфесійної і релігійної ворожнечі.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України.

На Житомирщині Коростишівський райсуд засудив місцеву інтернет-агітаторку, яку СБУ викрила на агітації до насильницької зміни державної влади і розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

Слідчі встановили, що публічні деструктивні дописи на персональній сторінці в одній із соціальних мереж поширювала мешканка Коростишева. Акаунт інтернет-пропагандистки заблоковано, протиправні звернення – видалено.

Рішенням суду фігурантку визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, СБУ за три місяці виявила більше 20 проросійських агітаторів.