17:31  15 июля
Неизвестный "заминировал" курортный Геническ
15:39  15 июля
Виталий Кличко принял участие в митинге под Верховной Радой
13:31  15 июля
Рада сняла с рассмотрения постановление о сокращении количества районов
UA | RU
UA | RU
15 июля 2020, 19:27 5

Национальная академия наук незаконно передала под застройку землю под Феофанией

15 июля 2020, 19:27 5
Читайте також українською мовою
Стоимость незаконно переданной земли – 300 миллионов гривен
Стоимость незаконно переданной земли – 300 миллионов гривен
Читайте також
українською мовою

СБУ задокументировала незаконную передачу земли в Киеве на 300 миллионов гривен чиновниками Национальной академии наук Украины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники установили, что должностные лица НАНУ с нарушением требований постановления Кабинета Министров Украины и без обязательного согласования с Бюро Президиума Академии заключили с частными коммерческими структурами договоры на строительство комплекса многоквартирных жилых домов на землях учреждения. расположенных вблизи памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Феофания".

Организаторы сделки противоправно передали застройщику земли общей площадью 24,5 га в постоянное пользование сроком на 49 лет. Согласно условиям договора, после завершения работ коммерсанты имели право выкупить участки в собственность.

В рамках начатого уголовного производства по ст. 356, ч. 3 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины правоохранители проводят обыски в Президиуме НАНУ для изъятия документальных материалов, подтверждающих противоправную деятельность. Решением суда на эти земельные участки НАНУ наложен арест.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, Гостиница "Днепр" сегодня продали на аукционе за 1,11 миллиарда гривен

Киев Феофания СБУ земля НАНУ застройка
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Черкассах и на Житомирщине разоблачили антиукраинских агитаторов
15 июля 2020, 18:59
"Слуга народа" завтра вечером определится с кандидатом в мэры Киева, - Качура
15 июля 2020, 18:34
Экспертиза подтвердила, что следователь СБУ в Киеве был убит
15 июля 2020, 18:30
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
Все видео »
Смертельное ДТП на Киевщине. При чем тут Дыминский с пасынком Фирташа
Оксана Деркач – кандидат в мэры Полтавы: граната Мамая в ОПЗЖ или политическая торпеда
Все публикации »
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Все блоги »