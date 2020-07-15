Национальная академия наук незаконно передала под застройку землю под Феофанией

Стоимость незаконно переданной земли – 300 миллионов гривен

Стоимость незаконно переданной земли – 300 миллионов гривен

СБУ задокументировала незаконную передачу земли в Киеве на 300 миллионов гривен чиновниками Национальной академии наук Украины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники установили, что должностные лица НАНУ с нарушением требований постановления Кабинета Министров Украины и без обязательного согласования с Бюро Президиума Академии заключили с частными коммерческими структурами договоры на строительство комплекса многоквартирных жилых домов на землях учреждения. расположенных вблизи памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Феофания".

Организаторы сделки противоправно передали застройщику земли общей площадью 24,5 га в постоянное пользование сроком на 49 лет. Согласно условиям договора, после завершения работ коммерсанты имели право выкупить участки в собственность.

В рамках начатого уголовного производства по ст. 356, ч. 3 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины правоохранители проводят обыски в Президиуме НАНУ для изъятия документальных материалов, подтверждающих противоправную деятельность. Решением суда на эти земельные участки НАНУ наложен арест.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, Гостиница "Днепр" сегодня продали на аукционе за 1,11 миллиарда гривен