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14 липня 2020, 20:02 6

У Києві адаптивний карантин можуть продовжувати до 2022 року

14 липня 2020, 20:02 6
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З точки зору епідемії вірус буде активний ще півтора роки, до тих пір поки не перехворіє 50-70% населення, заявляють медики.

Про це заявив глава держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Можуть (продовжувати - ред.), і це не тільки в Києві, а в усьому світі. Епідемічно підтверджені дані, що кожен збудник, який сформувався в світі, циркулює до свого нівелювання, тобто до знищення, 1,5 року. Обмежувальні заходи та заходи захисту можуть продовжувати весь цей період", - розповів Олег Рубан.

Для завершення пандемії, за його даними, повинні перехворіти коронавірусною інфекцією 80% населення.

Ймовірне посилення карантину в Києві - у нас стабільно високі показники захворювання. З епідемічної точки зору дане захворювання буде тривати ще три сезони, як тривав пандемічний грип - фактично до формування колективного імунітету на рівні 50-70%. Три сезони - це півтора року", - заявив Рубан.

Рубан додав, що через півтора року люди будуть переносити коронавірус, як звичайну застуду.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Кабмін планує продовжити адаптивний карантин у регіонах мінімум на два тижні.

коронавірус Київ карантин епідемія Обмеження
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