У Києві знайшли мертвим працівника СБУ

Він займався розслідуванням справ про державну зраду

Він займався розслідуванням справ про державну зраду

Фото: flickr

Вночі 15 липня у Києві знайшли мертвим слідчого в особливо важливих справах Служби безпеки України.

Про це повідомляє "УНН", передає RegioNews.

Його тіло близько 2 години ночі виявили в Оболонському районі на вулиці Йорданській.

Поліція прибула на виклик та виявила чоловічий труп з ознаками насильницької смерті. Попереднім оглядом виявлені сліди крові біля правого вуха. У чоловіка були вивернуті кишені брюк, зняте взуття", - пише видання.

Згодом стало відомо про особу загиблого, ним виявився слідчий з особливо важливих справ СБУ Роман Закладний.

Відомо, що він займався розслідуванням кримінальних справ, пов'язаних з державною зрадою і подіями на сході України.

Сьогодні він повинен був вийти на пенсію.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала переселенців з ОРДЛО, які відмивали кошти через криптовалюту.