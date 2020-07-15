У Києві знайшли мертвим працівника СБУ
Вночі 15 липня у Києві знайшли мертвим слідчого в особливо важливих справах Служби безпеки України.
Про це повідомляє "УНН", передає RegioNews.
Його тіло близько 2 години ночі виявили в Оболонському районі на вулиці Йорданській.
Поліція прибула на виклик та виявила чоловічий труп з ознаками насильницької смерті. Попереднім оглядом виявлені сліди крові біля правого вуха. У чоловіка були вивернуті кишені брюк, зняте взуття", - пише видання.
Згодом стало відомо про особу загиблого, ним виявився слідчий з особливо важливих справ СБУ Роман Закладний.
Відомо, що він займався розслідуванням кримінальних справ, пов'язаних з державною зрадою і подіями на сході України.
Сьогодні він повинен був вийти на пенсію.
Нагадаємо, раніше СБУ затримала переселенців з ОРДЛО, які відмивали кошти через криптовалюту.