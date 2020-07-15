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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
15 липня 2020, 11:40 4

У Києві знайшли мертвим працівника СБУ

15 липня 2020, 11:40 4
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Він займався розслідуванням справ про державну зраду
Він займався розслідуванням справ про державну зраду
Фото: flickr
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Вночі 15 липня у Києві знайшли мертвим слідчого в особливо важливих справах Служби безпеки України.

Про це повідомляє "УНН", передає RegioNews.

Його тіло близько 2 години ночі виявили в Оболонському районі на вулиці Йорданській.

Поліція прибула на виклик та виявила чоловічий труп з ознаками насильницької смерті. Попереднім оглядом виявлені сліди крові біля правого вуха. У чоловіка були вивернуті кишені брюк, зняте взуття", - пише видання.

Згодом стало відомо про особу загиблого, ним виявився слідчий з особливо важливих справ СБУ Роман Закладний.

Відомо, що він займався розслідуванням кримінальних справ, пов'язаних з державною зрадою і подіями на сході України.

Сьогодні він повинен був вийти на пенсію.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала переселенців з ОРДЛО, які відмивали кошти через криптовалюту.

СБУ Київ розслідування убивство правоохоронці
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