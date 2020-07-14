США виділять Україні ще $1,8 мільйона на боротьбу з коронавірусом
Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну у боротьбі з пандемією COVID-19 та її наслідками
Про це повідомило посольство США в Україні, пише RegioNews.
Ця нова порція фінансування майже на 1,8 мільйона доларів США спрямована на підтримку діяльності Міжнародної організації з міграції (МОМ) на сході України, допомогу внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям населення, ураженого конфліктом”, - йдеться в повідомленні.
За допомогою цього фінансування МОМ допоможе запобігти поширенню COVID-19 шляхом надання гуманітарної допомоги, підтримки місць для проходження ізоляції та центрів лікування, програм охорони здоров'я та гігієни тощо.
США продовжують підтримувати Україну у боротьбі з пандемією COVID-19 та її наслідками. На початку цього місяця США...Опубліковано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Вівторок, 14 липня 2020 р.
Нагадаємо, 9 липня Мінфін відзвітував про використання коштів фонду по боротьбі з COVID-19.