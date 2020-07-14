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США виділять Україні ще $1,8 мільйона на боротьбу з коронавірусом
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14 липня 2020, 19:28 1

США виділять Україні ще $1,8 мільйона на боротьбу з коронавірусом

14 липня 2020, 19:28 1
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США оголосили про збільшення фінансування, пов'язаного з COVID-19 для України, з $15,5 млн до майже $17,3 млн
США оголосили про збільшення фінансування, пов'язаного з COVID-19 для України, з $15,5 млн до майже $17,3 млн
Фото: Pixabay
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Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну у боротьбі з пандемією COVID-19 та її наслідками

Про це повідомило посольство США в Україні, пише RegioNews.

Ця нова порція фінансування майже на 1,8 мільйона доларів США спрямована на підтримку діяльності Міжнародної організації з міграції (МОМ) на сході України, допомогу внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям населення, ураженого конфліктом”, - йдеться в повідомленні.

За допомогою цього фінансування МОМ допоможе запобігти поширенню COVID-19 шляхом надання гуманітарної допомоги, підтримки місць для проходження ізоляції та центрів лікування, програм охорони здоров'я та гігієни тощо.

США продовжують підтримувати Україну у боротьбі з пандемією COVID-19 та її наслідками. На початку цього місяця США...

Опубліковано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Вівторок, 14 липня 2020 р.

Нагадаємо, 9 липня Мінфін відзвітував про використання коштів фонду по боротьбі з COVID-19.

США Україна допомога гроші коронавірус COVID-19
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