В Киеве адаптивный карантин могут продлевать до 2022 года

О внедрении жесткого карантина речь пока не идет

О внедрении жесткого карантина речь пока не идет

С точки зрения эпидемии вирус будет активен еще полтора года, до тех пор пока не переболеет 50-70% населения, заявляют медики.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Могут (продлевать - ред.), и это не только в Киеве, а во всем мире. Эпидемически подтверждены данные, что каждый возбудитель, который сформировался в мире, циркулирует до своего нивелирования, то есть до уничтожения, 1,5 года. Ограничительные меры и меры защиты могут продолжать весь этот период", - рассказал Олег Рубан.

Для завершения пандемии, по его данным, должны переболеть коронавирусной инфекцией 80% населения.

Вероятно усиление карантина в Киеве - у нас стабильно высокие показатели заболевания. С эпидемической точки зрения данное заболевание будет продолжаться еще три сезона, как продолжался и пандемический грипп - фактически до формирования коллективного иммунитета на уровне 50-70%. Три сезона - это полтора года", - заявил Рубан.

Рубан добавил, что через полтора года люди будут переносить коронавирус, как обычную простуду.

Напомним, сегодня стало известно, что Кабмин планирует продлить адаптивный карантин в регионах минимум на две недели.