У 5 регіонах України не виявили жодного випадку COVID-19

Упродовж доби в Україні зафіксували 612 нових хворих

Упродовж доби в Україні зафіксували 612 нових хворих

Фото: flickr

За минулу добу в Україні залишилися 5 областей, де не було зафіксовано жодного випадку інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Жодного хворого COVID-19 не було зафіксовно у Луганській, Херсонській, Хмельницькій, Донецькій Дніпропетровській та Полтавській областях.

Крім того, по одному випадку захворювання зафіксували у Кіровоградській, Запорізькій, Чернігівській, Миколаївській та Сумській областях.

Як і минулої доби, сім регіонів України залишаються не готовими до послаблення карантину. Однак із списку зникла Тернопільська, але додалася Харківська область.

Станом на ранок 13 липня до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Рівненська, Харківська та Чернігівська області.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, за останню добу Covid-19 підтвердили у 612 людей, зафіксовано 15 летальних випадків.