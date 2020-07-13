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13 липня 2020, 12:19 4

У Чернівцях вирішили пом'якшити карантин і запустити громадський транспорт

13 липня 2020, 12:19 4
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Місто відновить пасажирські перевезення у звичайному режимі
Фото: з відкритих джерел
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У Чернівцях комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення пом'якшити карантинні обмеження та скасувати роботу громадського транспорту в режимі спецперевезень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на АСС.

За словами заступника Чернівецького міського голови Володимира Середюка на сьогоднішньому засіданні комісії з питань ТЕБ та НС було скасовано рішення про призупинення громадського транспорту і, відповідно, ліквідовані спецперевезення.

Проте наразі невідомо, з якого саме числа вступають в силу прийняті положення щодо скасування режиму спецперевезень, оскільки потрібно ще відповідне рішення виконкому, яким затверджувався тимчасовий тариф.

"Точну дату та інші деталі зможу роз'яснити лише після отримання протоколу комісії. Оскільки це рішення тягне за собою інші рішення виконкому. Тому, швидше за все ще завтра скликатиметься засідання виконавчого комітету, де будуть остаточно вирішені нюанси щодо оплати тощо. Наразі це питання вивчають юристи", - повідомив Середюк.

Як повідомлялося раніше, у Чернівцях не дезинфікують під’їзди навіть після виявлення коронавірусу.

коронавірус карантин транспорт Чернівці область
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