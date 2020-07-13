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В Україні медики фіксують значний спад нових випадків зараження коронавірусом
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13 липня 2020, 09:49 12

В Україні медики фіксують значний спад нових випадків зараження коронавірусом

13 липня 2020, 09:49 12
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За останню добу Covid-19 підтвердили у 612 людей, зафіксовано 15 летальних випадків
pixabay.com
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Всього з початку пандемії заразились 54 133 українців, з них 26 503 одужали та 1 398 померли.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільшу кількість інфікованих за добу виявлено у Львівській області - 104, у Рівненській - 99, у Закарпатській - у 79, у Києві - 56.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 2122 випадки;
  • Волинська область — 3071 випадок;
  • Дніпропетровська область — 1144 випадки;
  • Донецька область — 759 випадків;
  • Житомирська область — 1542 випадки;
  • Закарпатська область — 3988 випадків;
  • Запорізька область — 622 випадки;
  • Івано-Франківська область — 3071 випадок;
  • Кіровоградська область — 674 випадки;
  • м. Київ — 6238 випадків;
  • Київська область — 3068 випадків;
  • Львівська область — 7107 випадків;
  • Луганська область — 93 випадки;
  • Миколаївська область — 482 випадки;
  • Одеська область — 2208 випадків;
  • Полтавська область — 334 випадки;
  • Рівненська область — 4697 випадків;
  • Сумська область — 341 випадок;
  • Тернопільська область — 2260 випадків;
  • Харківська область — 2677 випадків;
  • Херсонська область — 204 випадки;
  • Хмельницька область — 908 випадків;
  • Чернівецька область — 5161 випадок;
  • Черкаська область — 754 випадки;
  • Чернігівська область — 608 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, за минулу добу в Україні від коронавірусу одужали майже півтори тисячі чоловік.

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