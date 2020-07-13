В Україні медики фіксують значний спад нових випадків зараження коронавірусом
За останню добу Covid-19 підтвердили у 612 людей, зафіксовано 15 летальних випадків
За останню добу Covid-19 підтвердили у 612 людей, зафіксовано 15 летальних випадків
Всього з початку пандемії заразились 54 133 українців, з них 26 503 одужали та 1 398 померли.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Найбільшу кількість інфікованих за добу виявлено у Львівській області - 104, у Рівненській - 99, у Закарпатській - у 79, у Києві - 56.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 2122 випадки;
- Волинська область — 3071 випадок;
- Дніпропетровська область — 1144 випадки;
- Донецька область — 759 випадків;
- Житомирська область — 1542 випадки;
- Закарпатська область — 3988 випадків;
- Запорізька область — 622 випадки;
- Івано-Франківська область — 3071 випадок;
- Кіровоградська область — 674 випадки;
- м. Київ — 6238 випадків;
- Київська область — 3068 випадків;
- Львівська область — 7107 випадків;
- Луганська область — 93 випадки;
- Миколаївська область — 482 випадки;
- Одеська область — 2208 випадків;
- Полтавська область — 334 випадки;
- Рівненська область — 4697 випадків;
- Сумська область — 341 випадок;
- Тернопільська область — 2260 випадків;
- Харківська область — 2677 випадків;
- Херсонська область — 204 випадки;
- Хмельницька область — 908 випадків;
- Чернівецька область — 5161 випадок;
- Черкаська область — 754 випадки;
- Чернігівська область — 608 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Нагадаємо, за минулу добу в Україні від коронавірусу одужали майже півтори тисячі чоловік.
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