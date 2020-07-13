В Україні медики фіксують значний спад нових випадків зараження коронавірусом

За останню добу Covid-19 підтвердили у 612 людей, зафіксовано 15 летальних випадків

За останню добу Covid-19 підтвердили у 612 людей, зафіксовано 15 летальних випадків

pixabay.com

Всього з початку пандемії заразились 54 133 українців, з них 26 503 одужали та 1 398 померли.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільшу кількість інфікованих за добу виявлено у Львівській області - 104, у Рівненській - 99, у Закарпатській - у 79, у Києві - 56.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 2122 випадки;

Волинська область — 3071 випадок;

Дніпропетровська область — 1144 випадки;

Донецька область — 759 випадків;

Житомирська область — 1542 випадки;

Закарпатська область — 3988 випадків;

Запорізька область — 622 випадки;

Івано-Франківська область — 3071 випадок;

Кіровоградська область — 674 випадки;

м. Київ — 6238 випадків;

Київська область — 3068 випадків;

Львівська область — 7107 випадків;

Луганська область — 93 випадки;

Миколаївська область — 482 випадки;

Одеська область — 2208 випадків;

Полтавська область — 334 випадки;

Рівненська область — 4697 випадків;

Сумська область — 341 випадок;

Тернопільська область — 2260 випадків;

Харківська область — 2677 випадків;

Херсонська область — 204 випадки;

Хмельницька область — 908 випадків;

Чернівецька область — 5161 випадок;

Черкаська область — 754 випадки;

Чернігівська область — 608 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Нагадаємо, за минулу добу в Україні від коронавірусу одужали майже півтори тисячі чоловік.