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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
13 июля 2020, 13:28 3

Коронавирус в Киеве: на карантин закрыли еще одно общежитие

13 июля 2020, 13:28 3
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На сегодня в Киеве уже 6238 подтвержденных случаев заболевания
На сегодня в Киеве уже 6238 подтвержденных случаев заболевания
Фото: flickr
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В Киеве на карантин закрыли общежитие Киевского национального университета технологий и дизайна, которое находится на улице Михаила Бойчука.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Несколько дней назад там обнаружили 5 больных СOVID-19 иностранных студентов и еще 13 контактных лиц.

Хочу сообщить, что в столице закрыли на карантин еще одно общежитие. Это общежитие на улице Михаила Бойчука, там обнаружили 5 больных студентов и 13 контактных лиц. Двое больных госпитализировали, остальные сейчас находятся на самоизоляции", - сказал Кличко.

Он добавил, что в общежитии провели дезинфекцию помещений. По словам Кличко, за минувшие сутки в столице количество больных коронавирусом увеличилась еще на 56 человек, среди них четверо медиков.

В медучреждения столицы госпитализировали 9 пациентов. остальные - на самоизоляции под контролем врачей. За минувшие сутки выздоровел 51 человек. Всего коронавирус преодолели 2109 жителей Киева", - рассказал Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе (13), Шевченковском (11) и в Днепровском районе (7 случаев). Кличко также объяснил, почему в выходные дни существенно уменьшается количество выявленных больных.

Как говорят специалисты, в выходные меньше людей обращаются к медикам и сдают тесты. Также, сегодня почти 50% исследований делают в частных лабораториях, которые в выходные не работают", - отметил мэр.

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Напомним, за последние сутки Covid-19 подтвердили у 612 человек, зафиксировано 15 летальных случаев.

коронавирус Киев КГГА общежитие Виталий Кличко
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