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26 червня 2020, 14:05 14

Коронавірус: Київ може повернутися до суворого карантину

26 червня 2020, 14:05 14
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У зв'язку зі збільшенням кількості хворих на коронавірус в столиці можуть повернути зняті раніше карантинні заходи
У зв'язку зі збільшенням кількості хворих на коронавірус в столиці можуть повернути зняті раніше карантинні заходи
Фото: з відкритих джерел
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Суворі карантинні заходи в Києві можуть повернути. Це пов'язано з погіршенням епідеміологічної ситуації в місті.

Про це під час прес-конференції онлайн заявив мер столиці Віталій Кличко, передає RegioNews.

Ви самі бачите, скільки у нас нових випадків на добу. Обмеження були ослаблені, оскільки ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що людям треба заробляти. Що потрібно піднімати економіку", - сказав він.

Кличко підкреслив, що більшість киян не дотримуються елементарних правил безпеки: не надягають маски в громадському транспорті та громадських місцях, не дотримуються дистанції, збираються великими компаніями.

Мер додав, що суворі обмеження повернуть, якщо в найближчі дні кількість хворих буде зростати, а кількість вільних ліжок у опорних лікарнях істотно скоротититься. Те саме стосується і громадського транспорту.

І, підкреслю, ми, на жаль, все ближче до такого рішення", - резюмував Кличко.

Нагадаємо, Україна в черговий раз б'є антирекорди за кількістю хворих на коронавірус. Протягом минулої доби зафіксовано 1 109 нових випадків інфікування.

Також стало відомо, що коронавірус виявлено у 5 співробітників речового ринку "Троєщина".

коронавірус Київ карантин Кличко Віталій епідемія
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