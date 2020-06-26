Коронавірус: Київ може повернутися до суворого карантину

У зв'язку зі збільшенням кількості хворих на коронавірус в столиці можуть повернути зняті раніше карантинні заходи

У зв'язку зі збільшенням кількості хворих на коронавірус в столиці можуть повернути зняті раніше карантинні заходи

Фото: з відкритих джерел

Суворі карантинні заходи в Києві можуть повернути. Це пов'язано з погіршенням епідеміологічної ситуації в місті.

Про це під час прес-конференції онлайн заявив мер столиці Віталій Кличко, передає RegioNews. Ви самі бачите, скільки у нас нових випадків на добу. Обмеження були ослаблені, оскільки ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що людям треба заробляти. Що потрібно піднімати економіку", - сказав він. Кличко підкреслив, що більшість киян не дотримуються елементарних правил безпеки: не надягають маски в громадському транспорті та громадських місцях, не дотримуються дистанції, збираються великими компаніями. Мер додав, що суворі обмеження повернуть, якщо в найближчі дні кількість хворих буде зростати, а кількість вільних ліжок у опорних лікарнях істотно скоротититься. Те саме стосується і громадського транспорту. І, підкреслю, ми, на жаль, все ближче до такого рішення", - резюмував Кличко. Нагадаємо, Україна в черговий раз б'є антирекорди за кількістю хворих на коронавірус. Протягом минулої доби зафіксовано 1 109 нових випадків інфікування. Також стало відомо, що коронавірус виявлено у 5 співробітників речового ринку "Троєщина".

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