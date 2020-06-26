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26 июня 2020, 14:05 13

Коронавирус: Киев может вернутся к строгому карантину

26 июня 2020, 14:05 13
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В связи с увеличением количества заболевших коронавирусом в столице могут вернуть снятые ранее карантинные меры
В связи с увеличением количества заболевших коронавирусом в столице могут вернуть снятые ранее карантинные меры
Фото: из открытых источников
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Строгие карантинные меры в Киеве могут вернуть. Это связанно с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе.

Об этом во время пресс-конференции онлайн заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает RegioNews.

Вы сами видите, сколько у нас новых случаев в сутки. Ограничения были ослаблены, поскольку мы понимаем, что бизнес должен работать, что людям надо зарабатывать. Что нужно поднимать экономику", - сказал он.

Кличко подчеркнул, что большинство киевлян не соблюдают элементарные правила безопасности: не надевают маски в общественном транспорте и общественных местах, не соблюдают дистанцию, собираются большими компаниями.

Мэр добавил, что строгие ограничения вернут, если в ближайшие дни количество заболевших будет расти, а количество свободных коек в опорных больницах существенно сократиться. То же касается и общественного транспорта.

И, подчеркну, мы, к сожалению, все ближе к такому решению", - резюмировал Кличко.

Напомним, Украина в очередной раз бьет антирекорды по количеству заболевших коронавирусом. В течение прошедших суток зафиксировано 1 109 новых случаев инфицирования.

Также стало известно, что коронавирус обнаружен у 5 сотрудников вещевого рынка "Троещина".

коронавирус Киев карантин Кличко Виталий эпидемия
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