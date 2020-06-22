Буковина: на річці Черемош прорвало дамбу

Під загрозою затоплення майже сто домогосподарств села Банилів Вижницького району

Під загрозою затоплення майже сто домогосподарств села Банилів Вижницького району

Фото: ДСНС

На місце події виїхали представники Чернівецької ОДА для вирішення питання щодо можливості відселення жителів із зони лиха. Наслідки інциденту усуває аварійна бригада і техніка БУВР Прут і Сірет.

Про це пише RegioNews з посиланням на БУВР Прут та Сірет.

В межах сіл Банилів та Слобода-Банилів, Вижницького району на пошкоджених ділянках дамб № 5 на річці Черемош (басейн річки Прут), відбувається перелив паводкових вод річки Черемош через тіло дамби", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють рятувальники. Вивчають можливості оперативного відселення людей із зони стихійного лиха.

Як відомо, дамбу біля Банилова почали укріплювати ще кілька тижнів тому (див. відео), однак водна стихія виявилася сильнішою.

#новиниЧЕ Що відбувається біля дамби в Банилові Вижницького району..... Якщо буде сильний дощ, то цієї ночі може вода піти по селу... Опубліковано Chernivtsigram Субота, 13 червня 2020 р.

Крім того, в селі Розтоки Путильського району велика вода змила дорогу. Припинено рух на тимчасовому мості через річку Черемош, яка сполучає село із смт Путилою.

#новиниЧЕ тим часом в Розтоках вода розмиває дорогу:( відео від @mashenkaaaaa___ ДОВІДКА: #Розто́ки — село в Україні, в Чернівецькій області, Путильському районі. Опубліковано Chernivtsigram Понеділок, 22 червня 2020 р.

Міст у селі Маршинці Новоселицького району, який з'єднує Герцаївський та Новоселицький райони, теж затопило. Як повідомив голова Новоселицької РДА Олег Мельничук, рівень води в річці Прут на цій ділянці піднявся до п'яти метрів,

Ситуація ускладнюється тим, що прогноз погоди несприятливий, дощі йтимуть ще три дні, а вже завтра очікується друга хвиля паводку.

Нагадаємо, відрізаним від світу через негоду мешканцям Прикарпаття доставляють продукти вертольотом