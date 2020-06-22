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Вибух у багатоповерхівці Києва: відомо про п'ятьох постраждалих
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22 червня 2020, 09:13 8

Вибух у багатоповерхівці Києва: відомо про п'ятьох постраждалих

22 червня 2020, 09:13 8
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З них троє загинули в результаті вибуху
З них троє загинули в результаті вибуху
Фото: ДСНС
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Станом на ранок 22 червня відомо про 5 постраждалих в результаті вибуху в будинку на Позняках в Києві. В результаті події загинули троє людей.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

На місці трагедії працюють психологи рятувальної служби, які надають екстрену психологічну допомогу евакуйованим мешканцям будинку. Також вироблено зміцнення будівельних конструкцій.

Також у службі опублікували відео з місця вибуху.

Нагадаємо, в результаті вибуху, який стався в неділю близько 10 ранку, пошкоджено та частково зруйновано декілька поверхів у будинку.

За попередніми даними, загинуло двоє осіб, у лікарнях перебувають ще троє.

Без житла залишилося більше 100 чоловік.

Київ вибух слідство ДСНС Будинок квартира
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