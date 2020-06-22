Взрыв в многоэтажке Киева: спасатели прекратили работу из-за угрозы обвала

Убирают только разрушенные конструкции с внешней стороны дома

Убирают только разрушенные конструкции с внешней стороны дома

Фото: ГСЧС

По состоянию на 13 часов 22 июня проводятся работы по уборке разрушенных конструкций с внешней стороны здания с помощью КП-30 и автокрана, в связи с угрозой обрушения конструкций работы внутри дома не ведутся.

Об этом сообщили в ГСЧС, пишет RegioNews.

Для контроля за движением строительных работ используется тахиометр.

Осуществлено укрепление строительных конструкций.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции.

Работают психологи ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, которые предоставляют экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям дома.

Всего на месте происшествия работает 42 единицы техники и 211 человек личного состава, в том числе 1 кинологический расчет.

м. #Киев: #оперативна_інформація относительно взрыва в жилом доме по вул. Соломии Крушельницкой, 1/5 Состоянию на 12... Опубликовано ГСЧС Украины Понедельник, 22 июня 2020 г.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вероятнее всего придется демонтировать здание. Поэтому пока не будут пускать людей в их квартиры, чтобы они могли забрать необходимые вещи, потому что в любой момент может произойти обвал. Требуется время для тщательного обследования дома.

Напомним, в Дарницком районе столицы в воскресенье утром произошел взрыв в дев'ятиповерхівці на улице Соломии Крушельницкой 1/5.