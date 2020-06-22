Взрыв в многоэтажке Киева: спасатели прекратили работу из-за угрозы обвала
По состоянию на 13 часов 22 июня проводятся работы по уборке разрушенных конструкций с внешней стороны здания с помощью КП-30 и автокрана, в связи с угрозой обрушения конструкций работы внутри дома не ведутся.
Об этом сообщили в ГСЧС, пишет RegioNews.
Для контроля за движением строительных работ используется тахиометр.
Осуществлено укрепление строительных конструкций.
На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции.
Работают психологи ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, которые предоставляют экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям дома.
Всего на месте происшествия работает 42 единицы техники и 211 человек личного состава, в том числе 1 кинологический расчет.
м. #Киев: #оперативна_інформація относительно взрыва в жилом доме по вул. Соломии Крушельницкой, 1/5 Состоянию на 12...Опубликовано ГСЧС Украины Понедельник, 22 июня 2020 г.
Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вероятнее всего придется демонтировать здание. Поэтому пока не будут пускать людей в их квартиры, чтобы они могли забрать необходимые вещи, потому что в любой момент может произойти обвал. Требуется время для тщательного обследования дома.
Напомним, в Дарницком районе столицы в воскресенье утром произошел взрыв в дев'ятиповерхівці на улице Соломии Крушельницкой 1/5.