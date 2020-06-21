Вибух у багатоповерхівці Києва: доля трьох людей досі залишається невідомою

Аби знайти усіх людей та розібрати завали, рятувальники працюватимуть цілодобово

Аби знайти усіх людей та розібрати завали, рятувальники працюватимуть цілодобово

Фахівці також обстежують сусідні будинки, щоби не наражати на небезпеку людей

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише RegioNews.

Рятувальники працюватимуть цілодобово і в них є все необхідне обладнання для роботи в таких умовах.

Аби не трапилося повторних обвалів, вже завершили монтаж укріплюючих балок на 1 та 2 поверхах будинку. Також фахівці обстежують сусідні будинки. Нам треба точно знати, в якому вони стані, аби не наражати на небезпеку людей.

Щодо будинку, де стався вибух, – фахівці кажуть, що, скоріш за все, його доведеться демонтувати.

45 людей тимчасово будуть жити в одному із столичних інтернатів. Також "Укрзалізниця" надала номери в готелях для постраждалих. Частина людей вирішили пожити у родичів та знайомих.

Друзі! Під завалами на вул.Крушельницької, 1/5 в будинку рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого. На цей час це... Опубліковано Віталієм Кличком Неділя, 21 червня 2020 р.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі в десятиповерховому житловому будинку стався вибух, попередньо, газоповітряної суміші без подальшого горіння. В результаті вибуху сталося руйнування п'ятого, шостого, сьомого і восьмого поверхів.

Прокуратура Києва повідомила про розпочате кримінальне провадження в зв'язку з порушенням правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі і травмування людей.