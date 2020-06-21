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21 червня 2020, 22:48 7

Вибух у багатоповерхівці Києва: доля трьох людей досі залишається невідомою

21 червня 2020, 22:48 7
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Аби знайти усіх людей та розібрати завали, рятувальники працюватимуть цілодобово
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Фахівці також обстежують сусідні будинки, щоби не наражати на небезпеку людей

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише RegioNews.

Рятувальники працюватимуть цілодобово і в них є все необхідне обладнання для роботи в таких умовах.

Аби не трапилося повторних обвалів, вже завершили монтаж укріплюючих балок на 1 та 2 поверхах будинку. Також фахівці обстежують сусідні будинки. Нам треба точно знати, в якому вони стані, аби не наражати на небезпеку людей.

Щодо будинку, де стався вибух, – фахівці кажуть, що, скоріш за все, його доведеться демонтувати.

45 людей тимчасово будуть жити в одному із столичних інтернатів. Також "Укрзалізниця" надала номери в готелях для постраждалих. Частина людей вирішили пожити у родичів та знайомих.

Друзі! Під завалами на вул.Крушельницької, 1/5 в будинку рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого. На цей час це...

Опубліковано Віталієм Кличком Неділя, 21 червня 2020 р.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі в десятиповерховому житловому будинку стався вибух, попередньо, газоповітряної суміші без подальшого горіння. В результаті вибуху сталося руйнування п'ятого, шостого, сьомого і восьмого поверхів.

Прокуратура Києва повідомила про розпочате кримінальне провадження в зв'язку з порушенням правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі і травмування людей.

Київ газ Будинок вибух Віталій Кличко
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