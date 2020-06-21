Вибух у багатоповерхівці Києва: кількість жертв зросла до трьох

Про це повідомив прес-офіцер ДСНС Олександр Хорунжий.

Повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

На цю хвилину знайдений третій загиблий – чоловік, який його вік та з якої він квартири - інформацію уточнюємо, були пошкоджені поверхи з 4 по 8, і точно неможливо з'ясувати. По двом попереднім жертвам – це жінки 1943 і 1975 року народження. Під завалами ще можуть перебувати люди, але однозначно стверджувати не можемо. Зараз постійно на місці працюють 466 чоловік", — розповів він.