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21 червня 2020, 21:16 27

Вибух у багатоповерхівці Києва: кількість жертв зросла до трьох

21 червня 2020, 21:16 27
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Станом на 20:00 на місці надзвичайної ситуації знайдено троє загиблих, ще четверо досі числяться зниклими без вісті.

Про це повідомив прес-офіцер ДСНС Олександр Хорунжий.

Повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

На цю хвилину знайдений третій загиблий – чоловік, який його вік та з якої він квартири - інформацію уточнюємо, були пошкоджені поверхи з 4 по 8, і точно неможливо з'ясувати. По двом попереднім жертвам – це жінки 1943 і 1975 року народження. Під завалами ще можуть перебувати люди, але однозначно стверджувати не можемо. Зараз постійно на місці працюють 466 чоловік", — розповів він.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі в десятиповерховому житловому будинку стався вибух, попередньо, газоповітряної суміші без подальшого горіння. В результаті вибуху сталося руйнування п'ятого, шостого, сьомого і восьмого поверхів.

Прокуратура Києва повідомила про розпочате кримінальне провадження в зв'язку з порушенням правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі і травмування людей.

газ Київ вибух поліція ДСНС Будинок жертва
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