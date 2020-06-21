Взрыв в многоэтажке Киева: судьба трех человек до сих пор остается неизвестной
Специалисты также обследуют соседние дома, чтобы не подвергать опасности людей
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет RegioNews.
Спасатели будут работать круглосуточно и в них есть все необходимое оборудование для работы в таких условиях.
Чтобы не случилось повторных обвалов, уже завершили монтаж укріплюючих балок на 1 и 2 этажах дома. Также специалисты обследуют соседние дома. Нам надо точно знать, в каком они состоянии, чтобы не подвергать опасности людей.
Относительно дома, где произошел взрыв, – специалисты говорят, что, скорее всего, его придется демонтировать.
45 человек временно будут жить в одном из столичных интернатов. Также "Укрзализныця" предоставила номера в отелях для пострадавших. Часть людей решили пожить у родственников и знакомых.
Друзья! Под завалами на вул.Крушельницкой, 1/5 в доме спасатели нашли тело еще одного погибшего. На данный момент это...Опубликовано Виталием Кличко Неділя, 21 июня 2020 г.
Напомним, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.
Прокуратура Киева сообщила о начато уголовное производство в связи с нарушением правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмирования людей.