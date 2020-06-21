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21 июня 2020, 22:48 7

Взрыв в многоэтажке Киева: судьба трех человек до сих пор остается неизвестной

21 июня 2020, 22:48 7
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Чтобы найти всех людей и разобрать завалы, спасатели будут работать круглосуточно
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Специалисты также обследуют соседние дома, чтобы не подвергать опасности людей

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет RegioNews.

Спасатели будут работать круглосуточно и в них есть все необходимое оборудование для работы в таких условиях.

Чтобы не случилось повторных обвалов, уже завершили монтаж укріплюючих балок на 1 и 2 этажах дома. Также специалисты обследуют соседние дома. Нам надо точно знать, в каком они состоянии, чтобы не подвергать опасности людей.

Относительно дома, где произошел взрыв, – специалисты говорят, что, скорее всего, его придется демонтировать.

45 человек временно будут жить в одном из столичных интернатов. Также "Укрзализныця" предоставила номера в отелях для пострадавших. Часть людей решили пожить у родственников и знакомых.

Друзья! Под завалами на вул.Крушельницкой, 1/5 в доме спасатели нашли тело еще одного погибшего. На данный момент это...

Опубликовано Виталием Кличко Неділя, 21 июня 2020 г.

Напомним, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Прокуратура Киева сообщила о начато уголовное производство в связи с нарушением правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмирования людей.

Киев газ Дом взрыв Виталий Кличко
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