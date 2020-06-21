Вибух в багатоповерхівці в Києві: потерпілі та очевидці розповіли про трагедію та її причини

Жителі сусідніх будинків говорять про дві основні версії того, що сталося

Жителі сусідніх будинків говорять про дві основні версії того, що сталося

На думку киян, причиною вибуху могла стати халатність газовиків, або динаміт чи граната

Про це пише RegioNews розповідають сусіди потерпілих в соцмережах.

Стало відомо, що у будинку, який вибухнув на Позняках, напередодні трагедії встановлювали газові лічильники. Про це заявили відразу декілька людей, які жили по сусідству, пише телеграм-канал OneNews Україна.

Всіх зараз змушують переходити на газові лічильники. Видно, десь недокрутили трубу. Робітники не докрутили лічильник, ось воно і бабахнуло", - заявив один з мешканців.

Також потерпілі розповіли, що газ в будинку перекрили через 10-15 хвилин після вибуху.

За збігом обставин вибух стався поблизу будинку голови Інституту Нацпам'яті Антона Дробовича . Він також поділився деталями вибуху на своїй сторінці в соцмережі.

Страшні речі відбуваються - вибух будинку поряд із нашим будинком Люди кажуть, що газ. Проспект Григоренка у Києві. UPD:... Опубліковано Anton Drobovych Неділя, 21 червня 2020 р.

Квартира, яка була над сьомим поверхом, просто провалилася вниз. В один момент впав підлогу, а в квартиру на п'ятому поверсі провалилося більшість перекриттів та речей з усіх верхніх зруйнованих квартир, – розповів Дробович.

Ще одна жінка розповіла, як рятувалася після вибуху. За її словами, вона прокинулася від того, що її немов щось сильно штовхнуло і підкинуло вгору.

Виникло відчуття паніки. Ще толком не знаючи і не розуміючи, що сталося, я побігла до вхідних дверей. Вони не відчинялися. Заклинило. В цей час у двері подзвонив сусід і я крикнула, що мене заблокувало. Він буквально виламав двері. Я забігла до нього в квартиру і побачила, що від його квартири залишилася тільки частина – коридор уцілів, а от замість однієї кімнати залишилася суцільна дірка, кімнати фактично не залишилося, – розповіла вона в коментарі виданню "Голос UA".

Вона додала, що протягом години її та інших мешканців пожежники евакуювали через дах. Однак люди не змогли забрати речі.

Очевидці у коментарі журналістам 24 каналу розповіли, що, можливо, витік газу була в декількох місцях і вже давно, а зараз дійшла до критичного стану.

Поруч з квартирою, де ймовірно був епіцентр вибуху газу, живе літня сусідка, яка могла просто не почути запаху, тому не звернула оперативно уваги на це.

У той же час на відео в телеграм-каналі "Україна вдень і вночі" дві дівчини розповідають, що вибух, який пролунав у багатоповерхівці, не схожий на детонацію газу. На їх думку, так вибухає граната , динаміт чи інший вибуховий пристрій.

Цю версію не виключає і глава МВС Арсен Аваков. Він запевнив, що зараз вибухотехніки взяли на експертизу матеріали.

Нагадаємо, в результаті вибуху, який стався в неділю близько 10 ранку, пошкоджено та частково зруйновано декілька поверхів у будинку.

За попередніми даними, загинуло двоє осіб, у лікарнях перебувають ще троє.

Без житла залишилося більше 100 чоловік.