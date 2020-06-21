Вибух в багатоповерхівці в Києві: потерпілі та очевидці розповіли про трагедію та її причини
На думку киян, причиною вибуху могла стати халатність газовиків, або динаміт чи граната
Про це пише RegioNews розповідають сусіди потерпілих в соцмережах.
Стало відомо, що у будинку, який вибухнув на Позняках, напередодні трагедії встановлювали газові лічильники. Про це заявили відразу декілька людей, які жили по сусідству, пише телеграм-канал OneNews Україна.
Всіх зараз змушують переходити на газові лічильники. Видно, десь недокрутили трубу. Робітники не докрутили лічильник, ось воно і бабахнуло", - заявив один з мешканців.
Також потерпілі розповіли, що газ в будинку перекрили через 10-15 хвилин після вибуху.
За збігом обставин вибух стався поблизу будинку голови Інституту Нацпам'яті Антона Дробовича . Він також поділився деталями вибуху на своїй сторінці в соцмережі.
Страшні речі відбуваються - вибух будинку поряд із нашим будинком Люди кажуть, що газ. Проспект Григоренка у Києві. UPD:...Опубліковано Anton Drobovych Неділя, 21 червня 2020 р.
Квартира, яка була над сьомим поверхом, просто провалилася вниз. В один момент впав підлогу, а в квартиру на п'ятому поверсі провалилося більшість перекриттів та речей з усіх верхніх зруйнованих квартир, – розповів Дробович.
Ще одна жінка розповіла, як рятувалася після вибуху. За її словами, вона прокинулася від того, що її немов щось сильно штовхнуло і підкинуло вгору.
Виникло відчуття паніки. Ще толком не знаючи і не розуміючи, що сталося, я побігла до вхідних дверей. Вони не відчинялися. Заклинило. В цей час у двері подзвонив сусід і я крикнула, що мене заблокувало. Він буквально виламав двері. Я забігла до нього в квартиру і побачила, що від його квартири залишилася тільки частина – коридор уцілів, а от замість однієї кімнати залишилася суцільна дірка, кімнати фактично не залишилося, – розповіла вона в коментарі виданню "Голос UA".
Вона додала, що протягом години її та інших мешканців пожежники евакуювали через дах. Однак люди не змогли забрати речі.
Очевидці у коментарі журналістам 24 каналу розповіли, що, можливо, витік газу була в декількох місцях і вже давно, а зараз дійшла до критичного стану.
Поруч з квартирою, де ймовірно був епіцентр вибуху газу, живе літня сусідка, яка могла просто не почути запаху, тому не звернула оперативно уваги на це.
У той же час на відео в телеграм-каналі "Україна вдень і вночі" дві дівчини розповідають, що вибух, який пролунав у багатоповерхівці, не схожий на детонацію газу. На їх думку, так вибухає граната , динаміт чи інший вибуховий пристрій.
Цю версію не виключає і глава МВС Арсен Аваков. Він запевнив, що зараз вибухотехніки взяли на експертизу матеріали.
Нагадаємо, в результаті вибуху, який стався в неділю близько 10 ранку, пошкоджено та частково зруйновано декілька поверхів у будинку.
За попередніми даними, загинуло двоє осіб, у лікарнях перебувають ще троє.
Без житла залишилося більше 100 чоловік.