Кабмин выделит помощь пострадавшим от взрыва в многоэтажке Киева

Информация о ликвидации последствий трагедии из ГСЧС и МВД поступает в правительство регулярно

Информация о ликвидации последствий трагедии из ГСЧС и МВД поступает в правительство регулярно

Фото: Нацполиция Украины

Кабинет министров Украины планирует выделить помощь жителям многоэтажного дома в Киеве, которые пострадали от взрыва 21 июня.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, пишет RegioNews.

Правительство детально изучит причины взрыва и сделает все возможное, чтобы помочь людям, которые пострадали. По этому вопросу держим связь с городским головой Киева Виталием Кличко и Офисом президента", – говорится в сообщении.

Денис Шмыгаль также написал, что держит ситуацию на личном контроле. На месте происшествия находятся глава МВД Арсен Аваков и руководитель ГСЧС Николай Чечеткин, от которых поступает информация о ходе спасательных работ и расследования причин взрыва.

Напомним, ранее прокуратура Киева сообщила о начатом уголовном производстве за нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмирования людей.

Напомним, в результате взрыва, который произошел в воскресенье около 10 утра, повреждено и частично разрушено несколько этажей в доме.

По предварительным данным, погибло двое человек, в больницах находятся еще трое.

Без жилья осталось более 100 человек.

На месте происшествия работают спасательные службы, а также следственно-оперативная группа с участием представителей полиции и прокуратуры города Киева.

Проведена эвакуация жителей пострадавшего, а также прилегающего к нему домов.

Продолжаются мероприятия по установлению причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия.