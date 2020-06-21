Вибух у багатоповерхівці Києва: на місце події приїхали Кличко і Аваков (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Арсен Аваков вважає, що причина трагедії - газ або вибуховий пристрій

Арсен Аваков вважає, що причина трагедії - газ або вибуховий пристрій

Міністр внутрішніх справ і міський голова Києва терміново виїхали на Позняки на місце ранкової трагедії. Там продовжують працювати рятувальники, поліція і Нацгвардія.

За інформацією Управління з питань цивільного захисту КМДА, за уточненими даними, вибух трапився о 10:07 у 10-ти поверховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5.

Унаслідок вибуху пошкоджено балкони та кімнати з 5 до 9 поверхів включно.

За інформацією рятувальників, о 10:47 виявили загиблого під плитою. У ДСНС уточнили, що під завалами попередньо є ще одна загибла людина, однак дістати її поки неможливо.

Вибух у багатоквартирному будинку на Позняках: наживо з місця події Вибух у багатоквартирному будинку на Позняках: наживо з місця події Опубліковано 5 канал Неділя, 21 червня 2020 р.

Станом на 12:00 евакуйовано 21 особу. З-під завалів дістали 3 осіб, вони перебувають в лікарні, про стан їх здоров`я поки невідомо.

Нині шукають ще шістьох жителів будинку. Проводяться роботи з подальшої евакуації мешканців будинку.

Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється.

На місці працює 18 одиниць техніки, більше 100 осіб особового складу ДСНС та КАРС.

Також повідомляється, що найближчим часом розпочнуть відселення мешканців усього будинку у пансіонат під Києвом.



Причини події з’ясовуються.