Взрыв в многоэтажке в Киеве: Виталий Кличко заявил о двух погибших

Без жилья остались более ста человек

Без жилья остались более ста человек

Люди, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажке на улице Соломии Крушельницкой 1/5, будут обеспечены временным жильем.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews со ссылкой на КГГА.

По предварительной информации, взрыв произошел на 7 этаже. 2 человека погибли. Одного человека госпитализировали в столичную больницу скорой помощи. Всех остальных жильцов дома эвакуировали. Мы предоставим всем временное жилье на базе одного из столичных интернатов. Сейчас люди получают всю необходимую помощь. Нам известно, что по стояку, обрушившегося в результате взрыва, проживает более 100 человек. Поэтому сказать точно, что под завалами никого не осталось, мы пока не можем. Работают спасатели. Им нужно время, чтобы разобрать завалы", – заявил Виталий Кличко.

Он также отметил, что взрыв был очень мощный. Об этом свидетельствует тот факт, что несущая конструкция дома очень сильно повреждена.

Специалисты, которые предварительно обследовали дом, говорят, что, скорее всего, придется демонтировать это здание. Поэтому мы пока не можем пустить людей в их квартиры, чтобы они забрали необходимые вещи. Потому что в любой момент может произойти обвал. Требуется время для тщательного обследования дома. И, когда специалисты дадут добро, людей пустят в жилье забрать вещи", – отметил Виталий Кличко.

По его словам, на месте катастрофы работают и взрывотехники. Они изучают возможные причины взрыва. Предварительная версия – детонация бытового газа.

Сейчас возле дома на вул. Соломии Крушельницкой развернут штаб по ликвидации последствий взрыва. Работают спасатели и полиция. Пострадавшие получают всю необходимую помощь.

Напомним, в Дарницком районе столицы в воскресенье утром произошел взрыв в девятиэтажке на улице Соломии Крушельницкой 1/5.