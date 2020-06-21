Машина Нацгвардії потрапила в ДТП біля будинку, що вибухнув у Києві

В аварії ніхто не постраждав

В аварії ніхто не постраждав

Нацгвардійці, яких прислали на допомогу рятувальникам, поспішали на місце вибуху і в'їхали в свою ж машину.

Відео з місця ДТП опубліковано в співтоваристві "Київ оперативний", інформує RegioNews.

Не обійшлося і без ДТП в епіцентрі подій на Позняках. Нацгвардійці, яких прислали на допомогу рятувальникам, в'їхали в своє авто. На щастя, ніхто не травмувався", — сказано в повідомленні.

Також відомо, що через вибухи рух по проспекту Григоренка повністю перекрито.

Не обійшлося і без ДТП в епіцентрі подій на Позняках. Нацгвардійці, яких прислали на допомогу рятувальникам, у їхали у своє ж авто🤷 На щастя, ніхто не травмувався. Опубліковано Київ Оперативний Неділя, 21 червня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні в 10.07 в 10-поверховому будинку на вул. Соломії Крушельницької стався вибух.

Попередньо причиною трагедії є вибух газу або вибуховий пристрій.

Відомо про 2 загиблих і 3 госпіталізованих. Ще 21 людина евакуйовані.

Зараз на місце трагедії прибув секретар РНБО Олексій Данилов.