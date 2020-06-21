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21 червня 2020, 13:13 12

Вибух у багатоповерхівці в Києві: на місце події приїхав секретар РНБО

21 червня 2020, 13:13 12
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Олексій Данілов поінформував, що президент Володимир Зеленський знає про вибух у столиці
Олексій Данілов поінформував, що президент Володимир Зеленський знає про вибух у столиці
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Президента Володимира Зеленського поінформовано про вибух будинку на Позняках у Дарницькому районі столиці, внаслідок якого є загиблі.

Про це пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

На місце вибуху будинку прибув секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Президент поінформований про стан справ", - сказав Данілов.

Нині секретар РНБО спілкується з рятувальниками та потерпілими.

Нагадаємо, сьогодні о 10.07 у 10-поверховому будинку на вул. Соломії Крушельницької трапився вибух.

Попередньо причиною трагедії є вибух газу або вибуховий пристрій.

Відомо про 2 загиблих і 3 госпіталізованих. Ще 21 людину евакуйовано.

РНБО Володимир Зеленський Київ вибух загиблі президент Олексій Данилов Будинок квартира
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