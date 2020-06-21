Вибух у багатоповерхівці в Києві: на місце події приїхав секретар РНБО

Олексій Данілов поінформував, що президент Володимир Зеленський знає про вибух у столиці

Олексій Данілов поінформував, що президент Володимир Зеленський знає про вибух у столиці

Президента Володимира Зеленського поінформовано про вибух будинку на Позняках у Дарницькому районі столиці, внаслідок якого є загиблі.

Про це пише RegioNews з посиланням на УНІАН. На місце вибуху будинку прибув секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Президент поінформований про стан справ", - сказав Данілов. Нині секретар РНБО спілкується з рятувальниками та потерпілими. Нагадаємо, сьогодні о 10.07 у 10-поверховому будинку на вул. Соломії Крушельницької трапився вибух. Попередньо причиною трагедії є вибух газу або вибуховий пристрій. Відомо про 2 загиблих і 3 госпіталізованих. Ще 21 людину евакуйовано.



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