Вибух у багатоповерхівці в Києві: на місце події приїхав секретар РНБО
Олексій Данілов поінформував, що президент Володимир Зеленський знає про вибух у столиці
Олексій Данілов поінформував, що президент Володимир Зеленський знає про вибух у столиці
Президента Володимира Зеленського поінформовано про вибух будинку на Позняках у Дарницькому районі столиці, внаслідок якого є загиблі.
Про це пише RegioNews з посиланням на УНІАН.
На місце вибуху будинку прибув секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
Президент поінформований про стан справ", - сказав Данілов.
Нині секретар РНБО спілкується з рятувальниками та потерпілими.
Нагадаємо, сьогодні о 10.07 у 10-поверховому будинку на вул. Соломії Крушельницької трапився вибух.
Попередньо причиною трагедії є вибух газу або вибуховий пристрій.
Відомо про 2 загиблих і 3 госпіталізованих. Ще 21 людину евакуйовано.
Вибух у багатоповерхівці Києва: на місце події приїхали Кличко і Аваков (ТРАНСЛЯЦІЯ)Всі новини »
21 червня 2020, 12:07У Києві стався вибух у багатоповерхівці: є загиблі (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
21 червня 2020, 10:50Поліція з наступного тижня почне посилені перевірки транспорту та кафе
20 червня 2020, 15:47
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Новий голова Вінницької ОДА: Чому технократа Скальського замінили на КВНщика Борзова
Ексрегіонал Продивус контролює понад 90% автостанцій Вінничини