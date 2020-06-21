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21 июня 2020, 13:27 33

Машина Нацгвардии попала в ДТП возле взорвавшегося дома в Киеве

21 июня 2020, 13:27 33
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В аварии никто не пострадал
В аварии никто не пострадал
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українською мовою

Нацгвардейцы, которых прислали на помощь спасателям, спешили на место взрыва и въехали в свою же машину.

Видео с места ДТП опубликовано в сообществе "Киев оперативный", информирует RegioNews.

Не обошлось и без ДТП в эпицентре событий на Позняках. Нацгвардейцы, которых прислали на помощь спасателям, въехали в свое же авто. К счастью, никто не травмировался", — сказано в сообщении.

Также известно, что из-за взрыва движение по проспекту Григоренко полностью перекрыто.

Не обійшлося і без ДТП в епіцентрі подій на Позняках. Нацгвардійці, яких прислали на допомогу рятувальникам, в‘їхали у своє ж авто🤷‍ На щастя, ніхто не травмувався.

Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 21 червня 2020 р.

Напомним, сегодня в 10.07 в 10-этажном доме на вул. Соломии Крушельницкой произошел взрыв.

Предварительно причиной трагедии является взрыв газа или взрывное устройство.

Известно о 2 погибших и 3 госпитализированных. Еще 21 человек эвакуированы.

Сейчас на место трагедии прибыл секретарь СНБО Алексей Данилов.

газ Нацгвардия Киев ДТП взрыв Дом квартира
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