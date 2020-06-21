Машина Нацгвардии попала в ДТП возле взорвавшегося дома в Киеве
Нацгвардейцы, которых прислали на помощь спасателям, спешили на место взрыва и въехали в свою же машину.
Видео с места ДТП опубликовано в сообществе "Киев оперативный", информирует RegioNews.
Не обошлось и без ДТП в эпицентре событий на Позняках. Нацгвардейцы, которых прислали на помощь спасателям, въехали в свое же авто. К счастью, никто не травмировался", — сказано в сообщении.
Также известно, что из-за взрыва движение по проспекту Григоренко полностью перекрыто.
Не обійшлося і без ДТП в епіцентрі подій на Позняках. Нацгвардійці, яких прислали на допомогу рятувальникам, в‘їхали у своє ж авто🤷 На щастя, ніхто не травмувався.Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 21 червня 2020 р.
Напомним, сегодня в 10.07 в 10-этажном доме на вул. Соломии Крушельницкой произошел взрыв.
Предварительно причиной трагедии является взрыв газа или взрывное устройство.
Известно о 2 погибших и 3 госпитализированных. Еще 21 человек эвакуированы.
Сейчас на место трагедии прибыл секретарь СНБО Алексей Данилов.