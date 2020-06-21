Машина Нацгвардии попала в ДТП возле взорвавшегося дома в Киеве

Видео с места ДТП опубликовано в сообществе "Киев оперативный", информирует RegioNews.

Не обошлось и без ДТП в эпицентре событий на Позняках. Нацгвардейцы, которых прислали на помощь спасателям, въехали в свое же авто. К счастью, никто не травмировался", — сказано в сообщении.