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21 июня 2020, 13:13 17

Взрыв в многоэтажке в Киеве: на место происшествия приехал секретарь СНБО

21 июня 2020, 13:13 17
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Президента Владимира Зеленского проинформирован о взрыве дома на Позняках в Дарницком районе столицы, в результате которого есть погибшие.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

На место взрыва дома прибыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Президент проинформирован о состоянии дел", - сказал Данилов.

Ныне секретарь СНБО общается со спасателями и пострадавшими.

Напомним, сегодня в 10.07 в 10-этажном доме на вул. Соломии Крушельницкой произошел взрыв.

Предварительно причиной трагедии является взрыв газа или взрывное устройство.

Известно о 2 погибших и 3 госпитализированных. Еще 21 человек эвакуированы.

СНБО Владимир Зеленский Киев взрыв погибшие президент Алексей Данилов Дом квартира
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