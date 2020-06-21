Взрыв в многоэтажке в Киеве: на место происшествия приехал секретарь СНБО

Алексей Данилов проинформировал, что президент Владимир Зеленский знает о взрыве в столице

Алексей Данилов проинформировал, что президент Владимир Зеленский знает о взрыве в столице

Президента Владимира Зеленского проинформирован о взрыве дома на Позняках в Дарницком районе столицы, в результате которого есть погибшие.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН. На место взрыва дома прибыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Президент проинформирован о состоянии дел", - сказал Данилов. Ныне секретарь СНБО общается со спасателями и пострадавшими. Напомним, сегодня в 10.07 в 10-этажном доме на вул. Соломии Крушельницкой произошел взрыв. Предварительно причиной трагедии является взрыв газа или взрывное устройство. Известно о 2 погибших и 3 госпитализированных. Еще 21 человек эвакуированы.

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