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15 червня 2020, 21:07 10

Справа Стерненка: усіх затриманих на акції біля Шевченківського райсуду Києва відпустили

15 червня 2020, 21:07 10
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Голова партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що під час сутичок поліція напала на нардепа Романа Лозинського
Голова партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що під час сутичок поліція напала на нардепа Романа Лозинського
Фото: Кіра Рудик Facebook
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Поліція відпустила п`ятьох затриманих активістів, які брали участь у сутичках під стінами Шевченківського райсуду Києва, де розглядалося клопотання про обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку

Про те, що поліція відпустила усіх затриманих, у Facebook повідомила народний депутат фракції "Голос" Ольга Стефанишина, пише RegioNews.

…Всі активісти сьогоднішнього свавілля правоохоронців на волі!" - написала депутатка і оприлюднила світлини з відділку, на якій видно побитих активістів.

Alexander Kiriakov ветеран війни і аспірант КНУ щойно вийшов з райвідділу поліції. Всі активісти сьогоднішнього свавілля правоохоронців на волі! боремося далі

Опубліковано Olga Stefanyshyna Понеділок, 15 червня 2020 р.

Що поліція зробила з активістами під судом Сергій Стерненко можна бачити на 1 фото. Це Овчаренко Віталій. Микола...

Опубліковано Olga Stefanyshyna Понеділок, 15 червня 2020 р.

Крім того, народний депутат і голова партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що поліція побила депутата від "Голосу".

Сьогодні біля будівлі Шевченківського суду поліція затримала мітингувальників без жодних на це підстав і напала на народного депутата від "Голосу", який намагався зупинити поліцейське свавілля. "Голос" висловлює протест через затримання активістів та напад на народного обранця", - написала Рудик.

Наш депутат Roman Lozynskyi вступився за активістку і був побитий силовиками. Гнила система ненавидить чоловіків, які...

Опубліковано Кірою Рудик Понеділок, 15 червня 2020 р.

Пізніше поліція розпочала службову перевірку у зв'язку з інформацією про можливе застосування сили поліцейськими під час затримання.

Як відомо, сьогодні біля будівлі Шевченківського райсуду Києва, де розглядається клопотання про обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку, відбулися сутички, унаслідок чого правоохоронці затримали п’ятьох осіб.

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