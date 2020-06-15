Дело Стерненко: всех задержанных на акции возле Шевченковского райсуда Киева отпустили

Председатель партии "Голос" Кира Рудик заявила, что во время столкновений полиция напала на нардепа Романа Лозинского

Председатель партии "Голос" Кира Рудик заявила, что во время столкновений полиция напала на нардепа Романа Лозинского

Фото: Кира Рудик Facebook

Полиция отпустила пятерых задержанных активистов, участвовавших в столкновениях под стенами Шевченковского райсуда Киева, где рассматривалося ходатайство об избрании меры пресечения активисту Сергею Стерненку

О том, что полиция отпустила всех задержанных, в Facebook сообщила народный депутат фракции "Голос" Ольга Стефанишина, пишет RegioNews.

...Все активисты сегодняшнего произвола правоохранителей на свободе!" - написала депутат и обнародовала фотографии из отделения, на которой видно избитых активистов.

Alexander Kiriakov ветеран войны и аспирант КНУ только что вышел из райотдела полиции. Все активисты сегодняшнего произвола правоохранителей на свободе! боремся дальше Опубликовано Olga Stefanyshyna Понедельник, 15 июня 2020 г.

Что полиция сделала с активистами под судом Сергей Стерненко можно видеть на 1 фото. Это Овчаренко Виталий. Николай... Опубликовано Olga Stefanyshyna Понедельник, 15 июня 2020 г.

Кроме того, народный депутат и председатель партии "Голос" Кира Рудик заявила, что полиция избила депутата от "Голоса".

Сегодня у здания Шевченковского суда полиция задержала митингующих без никаких на это оснований и напала на народного депутата от "Голоса", который пытался остановить полицейский произвол. "Голос" выражает протест из-за задержания активистов и нападение на народного избранника", - написала Рудик.

Наш депутат Roman Lozynskyi вступился за девушку и был избит силовиками. Гнилая система ненавидит мужчин, которые... Опубликовано Кирой Рудык Понедельник, 15 июня 2020 г.

Позже полиция начала служебную проверку в связи с информацией о возможном применении силы полицейскими во время задержания.

Как известно, сегодня возле здания Шевченковского райсуда Киева, где рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения активисту Сергею Стерненку, произошли столкновения, в результате чего правоохранители задержали пятерых человек.