Дело Стерненко: всех задержанных на акции возле Шевченковского райсуда Киева отпустили
Полиция отпустила пятерых задержанных активистов, участвовавших в столкновениях под стенами Шевченковского райсуда Киева, где рассматривалося ходатайство об избрании меры пресечения активисту Сергею Стерненку
О том, что полиция отпустила всех задержанных, в Facebook сообщила народный депутат фракции "Голос" Ольга Стефанишина, пишет RegioNews.
...Все активисты сегодняшнего произвола правоохранителей на свободе!" - написала депутат и обнародовала фотографии из отделения, на которой видно избитых активистов.
Alexander Kiriakov ветеран войны и аспирант КНУ только что вышел из райотдела полиции. Все активисты сегодняшнего произвола правоохранителей на свободе! боремся дальшеОпубликовано Olga Stefanyshyna Понедельник, 15 июня 2020 г.
Что полиция сделала с активистами под судом Сергей Стерненко можно видеть на 1 фото. Это Овчаренко Виталий. Николай...Опубликовано Olga Stefanyshyna Понедельник, 15 июня 2020 г.
Кроме того, народный депутат и председатель партии "Голос" Кира Рудик заявила, что полиция избила депутата от "Голоса".
Сегодня у здания Шевченковского суда полиция задержала митингующих без никаких на это оснований и напала на народного депутата от "Голоса", который пытался остановить полицейский произвол. "Голос" выражает протест из-за задержания активистов и нападение на народного избранника", - написала Рудик.
Наш депутат Roman Lozynskyi вступился за девушку и был избит силовиками. Гнилая система ненавидит мужчин, которые...Опубликовано Кирой Рудык Понедельник, 15 июня 2020 г.
Позже полиция начала служебную проверку в связи с информацией о возможном применении силы полицейскими во время задержания.
Как известно, сегодня возле здания Шевченковского райсуда Киева, где рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения активисту Сергею Стерненку, произошли столкновения, в результате чего правоохранители задержали пятерых человек.